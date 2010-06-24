Üniversiteler yabancı öğrenci alacak

T24- Devlet ve vakıf üniversitelerine, 2010-2011 akademik yılı için bin 500 yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı ayrıldı.



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, yurt dışından öğrenci kabul edecek yükseköğretim kurumları ve kontenjanlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı "Türkiye'deki Yükseköğretim Programları İçin Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kılavuzu"nu yayımladı.



Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen öğrenciler, okumak istedikleri üniversitelere başvuru yapacak. Başvuru tarihlerine ve koşullarına ilişkin bilgilere, ilgili yükseköğretim kurumlarının internet sitelerinden ulaşılabilecek.



Başvuracak yabancı uyruklu adayların, üniversite senatolarınca kabul edilen ve YÖK tarafından onaylanan öğrenci kabulüne ilişkin esasların yanı sıra, lise son sınıfta veya mezun durumda olmaları gerekiyor.



Başvurusu kabul edilmeyecekler



Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC uyruklu olanların, uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC olan çift uyrukluların; 2011 yılından itibaren, çift uyruklu iken Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye'de veya KKTC'de tamamlayanların ve Türkiye'deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların başvuruları kabul edilmeyecek.



2010-2011 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim kurumlarına kabul edilecek yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak ücretler Temmuz ayı içinde ilan edilecek.

YÖS kaldırılmıştı



YÖK, Türkiye'deki yüksek öğretim kurumlarında kendi imkanlarıyla eğitim almak isteyen adaylar için düzenlenen Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) ile görevi nedeniyle yurt dışında bulunanların çocuklarına yönelik düzenlenen Yurt Dışında Çalışanların Çocukları İçin Yüksek Öğretime Giriş Sınavı'nın (YÇS) kaldırılmasını kararlaştırmış, yerine, bu yıldan itibaren üniversitelerin kendi belirleyecekleri esaslar çerçevesinde öğrenci alınması uygulamasını getirmişti. Üniversitelerin yabancı öğrenci kontenjanlarını, YÖK belirliyor.



YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Türkiye'deki üniversitelerde 17 bin civarında yabancı öğrenci bulunduğunu bildirmişti.