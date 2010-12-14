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Spor

ÜNİVERSİTELER KIŞ OYUNLARI ERZURUM'DA ANKARA (A.A)

14 Aralık 2010 11:32

-ÜNİVERSİTELER KIŞ OYUNLARI ERZURUM'DA  ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - 1. Türkiye Üniversiteler Kış Oyunları, 20-25 Aralık tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenecek. Üniversite Sporları Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan oyunlarda, Alp disiplini, kayaklı koşu, snowboard, biatlon, curling, buz hokeyi ve serbest stil kayak branşlarında, 41 üniversiteden toplam 802 sporcu mücadele edecek. 27 Ocak–6 Şubat 2011 tarihleri arasında Erzurum'da yapılacak 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda mücadele edecek milli takımların da netleşeceği oyunlarda, tesisler de test edilecek.

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