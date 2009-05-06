'Üniversiteler devletin değil toplumun malıdır'

Gaziantep Üniversitesi (GAZÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Coşkun, üniversitelerin devletin değil, toplumun malı olduğunu söyledi.



Prof. Dr. Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 ay önce göreve geldiğini, ancak göreve gelmeden önce ev ödevini iyi çalışan öğrenciler gibi çalışarak, üniversitenin sorunlarını belirlediklerini ifade etti.



GAZÜ'nün yapısal değişiminde bu süre içinde hızlı bir yol aldıklarını belirten Prof. Dr. Coşkun, yapısal anlamda GAZÜ'nün farklı olmasını istediklerini bildirdi.



Toplumla bütünleşmenin sağlanması için sosyal kültürel ve bilimsel konferanslar ile etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Prof. Dr. Coşkun, "Üniversiteler devletin malı değil, toplumun malıdır. Bu nedenle üniversitelerin topluma hesap verecek şeffaflıkta olması gerekir. Biz şeffaf bir çalışma yöntemiyle çalışıyoruz ve topluma açık bir üniversite olmayı hedefliyoruz" dedi.



Şehirle bütünleşmek istediklerini bildiren Prof. Dr. Coşkun, şöyle konuştu:



"GAZÜ olarak şehirle bütünleşmenin sağlanması için sanayiciler ve halkla işbirliği içine girecek çeşitli projeler hazırlıyoruz. Bu projelerin en önemlilerinden biri olan TEKNOPARK'ın aktifleştirilmesi için önemli bir dış kaynak bulduk. Şu anda bu projenin hayata geçirilmesi için uğraşıyoruz. Bunun yanı sıra tüm bölümlerimiz çeşitli konferanslar ve bilimsel toplantılar düzenliyor. Kültürel ve sosyal aktiviteleri hemen her gün yapmaya gayret ediyoruz. GAZÜ'nün daha iyi bir yere gelmesi için projeler üretmeye devam ediyoruz."



Başbakan Erdoğan'a Halep üniversitesinden fahri doktora



GAZÜ Rektörü Prof. Dr. Coşkun, Halep Üniversitesinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a fahri doktora unvanı vermek istediğini, bu konuda görüşmelerin devam ettiğini söyledi.



Prof. Dr. Coşkun, Suriye'nin Halep kentine yaptıkları ziyaretler sırasında Halep Üniversitesi yetkililerinin bu teklifi kendilerine ilettiğini, Başbakan Erdoğan'ın program takvimine uygun bir tarihte tören düzenleneceğini bildirdi.



Prof. Dr. Coşkun, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'taki duruşu Suriye'de çok takdir görmüş. Bu nedenle Halep Üniversitesi Başbakan Erdoğan'a fahri doktora unvanı vermek istiyor. Belirlenen bir tarihte tören yapılmasını bekliyoruz" dedi.



Gaziantep Üniversite'sinde doktorlara güven



Üniversite hastanelerinin halkın 'son çare' olarak başvurduğu sağlık merkezleri olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Coşkun, şöyle konuştu:



"GAZÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tüm sağlık görevlilerimiz işlerini en az hata ile yapmaya çalışıyorlar. Hata elbette olacaktır, ancak sağlık sektörü hatayı kabul edebilecek bir sektör değil. Bu çerçevede biz fakültede verilen eğitime çok büyük önem veriyoruz. Halkın doktorlarımıza güvenmesini istiyoruz.



Ancak personel konusunda bizim bazı sıkıntılarımız var. Özellikle hemşire sayımızda sıkıntı yaşanıyor. Şu anda kadrolu hemşire sayımız 124. Olması gereken sayı 600-700 civarında. Ancak biz bu açığı özel hizmet alımı ile karşılamaya çalışıyoruz. Görevi devraldığımda hastanede 10 milyon TL'lik bir borç vardı ve haciz işlemleri başlamıştı. Şu anda bu sıkıntıları aştık. Personel alımı konusunda da sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum."



Prof. Dr. Coşkun, GAZÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde günlük ortalama bin 500 poliklinik, yıllık yaklaşık 15 bin ameliyatın yapıldığını ifade ederek, "Hastane bünyesinde açılacak olan transplantasyon ünitesinin yapımı devam ediyor. Bu yılın Eylül ayında açılmasını planlıyoruz. Açılışın ardından karaciğer, kalp ve böbrek nakillerini de gerçekleştireceğiz" dedi.

