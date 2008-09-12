Üniversiteler açılıyor

Üniversitelerde yeni akademik yıl başlıyor. 42 üniversite 15 Eylül Pazartesi günü açılacak. Yeni eğitim-öğretim yılında bu yıl yeni kayıt yaptıran 505 bin öğrenci üniversiteyle tanışacak.



Üniversitelerin çoğunluğu açılış tarihlerini belirledi. Buna göre, Abant İzzet Baysal, Ahi Evran, Amasya, Anadolu, Ankara, Ardahan, Bingöl, Bozok, Cumhuriyet, Çanakkale Onsekiz Mart, Erciyes, Fırat, Gaziantep, Gaziosmanpaşa, Giresun, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Hitit, Iğdır, İstanbul, İstanbul Teknik, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kafkas, Karabük, Karadeniz Teknik, Kırıkkale, Kilis 7 Aralık, Marmara, Mehmet Akif Ersoy, Mersin, Muğla, Muş Alparslan, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Süleyman Demirel, Uludağ, Yalova, Bilkent, Koç, Ufuk ve Yeditepe üniversiteleri 15 Eylülde açılacak.



Mustafa Kemal ve Ortadoğu Teknik üniversiteleri 17 Eylül, Yalova Üniversitesi 18 Eylül, Adnan Menderes, Afyon Kocatepe, Aksaray, Bitlis Eren, Boğaziçi, Celal Bayar, Çukurova, Galatasaray, Karamanoğlu Mehmet Bey, Kırklareli, Kocaeli, Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Osmaniye Korkut Ata, Trakya, Yıldız Teknik, Yüzüncü Yıl, Çankaya, Doğuş, İstanbul Aydın ve Maltepe üniversiteleri 22 Eylül, Artvin Çoruh, Atatürk, Balıkesir, Bayburt, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kastamonu,

Ondokuz Mayıs, Selçuk, Sinop, İstanbul Kültür ve İzmir Ekonomi üniversiteleri ise 6 Ekimde eğitim-öğretime başlayacak.



Bu arada, Akdeniz, Mardin Artuklu ve Dicle üniversiteleri 8 Eylül, Dumlupınar Üniversitesi de 11 Eylülde derslere başladı. Üniversitelerde yeni akademik yılın başlaması nedeniyle eğitim-öğretime başlanıldığı gün veya başka bir tarihte açılış töreni düzenlenecek. Boğaziçi, Galatasaray ve Başkent üniversitelerinde tören yapılmayacak.



Öğrenci ve öğretim elemanları



Türkiye'de 93'ü devlet, 36'sı vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 129 üniversite bulunuyor. Vakıf üniversitelerinden 6'sı henüz eğitim-öğretim yapmıyor. Türkiye'de en fazla üniversite bulunan il İstanbul. İstanbul'da 23'ü vakıf, 6'sı devlet toplam 29 üniversite, Ankara'da 4'ü devlet 6'sı vakıf toplam 10, İzmir'de de 4'ü vakıf, 3'ü devlet üniversitesi olmak üzere toplam 7

üniversite bulunuyor. 2007-2008 akademik yılı verilerine göre, üniversitelerde lisans ve ön

lisans programlarında toplam 2 milyon 345 bin öğrenci öğrenim görüyor.



Üniversitelerde, 13 bin 337'si profesör, 6 bin 665'i doçent, 17 bin 818'i yardımcı doçent, 13 bin 845'i öğretim görevlisi, 6 bin 855'i okutman, 2 bin 789'u uzman, 34 bin 766'sı araştırma görevlisi, 18'i çevirici, 12'si eğitim öğretim planlamacısı olmak üzere toplam 96 bin 105 öğretim elemanı görev yapıyor