Üniversiteler 10 yıldan bu yana nalbant yetiştirmiyor

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Üniversitesi (İÜ) Veteriner Fakültesi Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdür Yardımcısı İbrahim Kurban, at için en önemli materyallerin başında nal geldiğini, Türkiye’de 10 yıl önce ‘Nalbantlık’ bölümünün kapatılması üzerine bunu ders olarak verdiklerini söyledi.

İÜ Avcılar Kampusu\'nda Veteriner Fakültesi ile birlikte eğitim verilen yüksek okulda öğrencilere, günümüzde giderek yok olmaya başlayan nalbantlığın inceliklerini göstererek anlatan nalbant Faruk Karakaş, at nallarının 1-1.5 ay içerisinde değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Eski nalı kerpetenle tırnağı kırmadan ve zarar vermeden çıkarmak gerektiğini, fazlalıkları aldıktan sonra ön sümük olarak nitelendirdikleri bölümden, ortadaki \'Çatal\' olarak nitelendirilen kesimi temizleyerek törpülemek gerektiğini ifade eden Karakaş, arazide demir, düz yarışta alüminyum nallar kullanıldığını anlatırken, \"Burada ortopedik nallar da takılıyor. Ortopedik sorunlu gagalı, simit, ayağa geçirmeli nallar var. En önemli kural; nalı ayağa uydurmak. Bunun için örste nalı döverek ayağa tam oturtmak, nalın düşmemesi için \'Ön sümük\' bölümünü açmak ve uygun mıh kullanarak bunları perçinlemek gerekir\" dedi.

Veteriner Fakültesi (MYO) Müdür Yardımcısı İbrahim Kurban, atların tarihten bu yana insanlar tarafından tarımda, ulaşımda, savaşta, sporda kullanıldığını, günümüzde de önemini yitirmediğini söyledi. Kurban, bir at için yüz vücut güzelliğinin yanı sıra en önemli yönünün ayakları, ortopedileri olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:

\"Atlar, sürat yapan hayvanlardır. Bu nedenle tırnak bakımı ve nallar büyük önem taşır. 10 yıl öncesine kadar nalbantlık eğitimini Veteriner Fakültesi MYO\'da verebiliyorduk. YÖK kararı ile 10 yıl önce nalbantlık bölümü kaldırılarak, atçılık ve at antrenörlüğü adı altında bir çatıda toplandı. Bu eğitim içerisinde uygulamayı ve teorik olarak nalbantlık eğitimini de gösteriyoruz. Nalbantlık şu anda alaylı olarak veriliyor. Sahada, 2008 yılı öncesinden mezun sertifikalı ve lisanslı nalbantlar var. Alaylı nalbantlar, sahada kendilerini geliştirebildikleri düzeyde geliştirebiliyor. Her atın kendisine göre bir konfigürasyonu ayak yapısı her ata nal çakmak gerekir. İskelet kas sistemi hem tendon sisteminin hayvanın konfigürasyonunun bilinmesi gerekir. Bunları at anatomisi at fizyolojisi ortopedi ve nallama derslerinde anlatıyoruz. Koşan at için öncelik; bakıcı seyis ve ikinci sırada nallamadır. Ayağın açısını bozarsanız sakatlıklara neden olabilirsiniz\"



