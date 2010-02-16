Üniversiteden utanç duvarı

T24 - Diyarbakır Dicle Üniversitesi, komşusu olduğu Tanoğlu Köyü ile kendi arazisini ayırmak için yüksekliği 2 ile 4 metre arasında değişen yaklaşık 1 kilometrelik beton duvar ördü.





Duvarın örülmesiyle mezarlıkları üniversite arazisi içinde kalan köylüler, tepkilerini dile getirmek için duvarın üniversite kısmına 'DÜ İsrail', köy kısmına bakan yüzüne de 'Filistin' diye yazılar yazdı.

Diyarbakır'da utanç duvarı



Diyarbakır'da 27 bin dekarlık arazi üzerine kurulan ve adını üniversiteyi kentten ayıran Dicle Nehri'nden alan Dicle Üniversitesi'nin sınır komşusu olan Tanoğlu Köyü ile arasına 35 yıl sonra beton duvar ördü.



Üniversite yerleşkesinin kurulduğu 1974 yılından önce üniversite için arazileri kamulaştırılan ve bu nedenle mezarlıkları üniversite kampusü içinde kalan Tanoğlu köylüleri, üniversite ile köyleri arasına örülen 1 kilometre uzunluğunda ve 2 ile 4 metre yüksekliğinde değişin duvarı tepki gösterdi. Duvarın güvenlik için olmadığını iddia eden köylüler, "Eğer güvenlik amaçlı olsaydı, üniversitenin dört tarafına beton duvarlar örülmesi gerekirdi. Ama, sadece köyümüzün karşısına duvar örülmüş"dedi.





Berlin Duvarı yıkıldı, üniversite yeni duvarlar yapıyor



Tanoğlu köylülerinden Mehmet İmran Şenyiğit, dünyada Berlin gibi duvarların yıkıldığını ve artık geçmişte düşman olarak bilinen ülkelerin bile aralarındaki sınırları kaldırdığını belirterek, şöyle dedi:



"Ama bilim yuvası olan üniversite, 35 yıldır komşu olduğu köyümüz ile arasına beton duvarlar örüyor. Öyle bir beton duvar örüyor ki, köyün önünü tamamen kapatıyor. Bir hastamız olsa artık 40-50 kilometre dolanarak hastaneye götüreceğiz. Duvar ile birlikte yolu da kapatarak kampüs içinde kalan mezarlığımızı ve meralarımızı kullanmamızı engellemek istiyorlar. Biz bu konunun hukuksal mücadelesini vereceğiz ve konuyu yargıya taşıyacağız"



Köylülerden Mehmet Bayram, duvarı İsrail-Filistin arasındaki duvara benzeterek, "Bütün dünyada duvarlar kalktı sadece İsrail ve Filistin arasında duvar vardır. Bu duvarların kalkması için başta Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere herkes mücadele veriyor. Ancak, üniversite köy ile arasına duvar örüyor. Bu duvarın örülmesinin hiç bir gerekçesi olamaz. Sadece köyün bulunduğu sınırda duvar örmesi dikkat çekicidir"dedi.





Duvara İsrail ve Filistin yazdılar



Tanoğlu köylüleri, Dicle Üniversitesi'nin binlerce lira harcayarak yaptığı ve 2 ile 4 metre yüksekliğinde değişen ve yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda olan duvara tepkilerini dile getiren yazı yazdılar. Köylüler, duvarın öniversiteye bakan tarafına, "DÜ İsrail", Köye bakan tarafına ise "Filistin" yazısı yazdı.





Dicle Üniversitesi: Güvenlik duvarıdır



Dicle Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Tuna, duvarı güvenlik amacıyla ördüklerini belirterek, "Köyün karşısında Ziraat Fakültemiz vardır. Onların projeleri kapsamında ekim yaptığı arazilere köylülerin sürüleri girmektedir. 27 bin dönümlük alanın hepsini insan gücü ile koruyamayız. Sadece köyün bulunduğu yapılaşma alanında güvenlik ile ilgili tehdit olduğu için böyle bir duvar ördük. Duvardan önce tel örgüler örmüştük, bunları söküyorlar. Bizimde yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Köylüler, kampüs içinde kalan Mmzarlıklarını kullanabiliyor. Bu konuda bizim bir engellememiz söz konusu değildir"dedi.







