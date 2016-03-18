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Üniversiteden, Erdoğan'ın diplomasını soran Ayşe Hür'e cevap: Özel yaşama dair sorulardır, cevap verilemez!

Hür, Marmara Üniversitesi'ne yazdığı dilekçede Erdoğan'ın eğitim durumunu sormuştu

18 Mart 2016 04:24

Gazeteci Ayşe Hür, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mezun olduğu belirtilen Marmara Üniversitesi’ne dilekçe yazarak Erdoğan'ın diplomasını sordu. Üniversite özel hayat olduğunu belirterek soruya cevap vermedi. Erdoğan'ın üniversite yıllarına tanıklık eden, arkadaşları ortaya çıkmamıştı. Bir tek Aydın Ayaydın, Erdoğan'ın üniversite yıllarına tanık olduğunu belirtmişti. Ayşe Hür, Aydın Ayaydın'ın da özgeçmişinde yazan bilgilerin şüpheli olduğuna dikkat çekti. Hür, özgeçmişte yazan teze ulaşamadığını belirtti.

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