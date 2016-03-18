Üniversiteden, Erdoğan'ın diplomasını soran Ayşe Hür'e cevap: Özel yaşama dair sorulardır, cevap verilemez!

Gazeteci Ayşe Hür, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mezun olduğu belirtilen Marmara Üniversitesi’ne dilekçe yazarak Erdoğan'ın diplomasını sordu. Üniversite özel hayat olduğunu belirterek soruya cevap vermedi. Erdoğan'ın üniversite yıllarına tanıklık eden, arkadaşları ortaya çıkmamıştı. Bir tek Aydın Ayaydın, Erdoğan'ın üniversite yıllarına tanık olduğunu belirtmişti. Ayşe Hür, Aydın Ayaydın'ın da özgeçmişinde yazan bilgilerin şüpheli olduğuna dikkat çekti. Hür, özgeçmişte yazan teze ulaşamadığını belirtti.

Marmara Üniversitesi, CB Erdoğan'ın eğitim durumu hakkındaki dilekçeme cevap verdi: "Bunlar özel yaşama dair sorulardır, cevap verilemez!" — Ayşe Hür (@HurAyse) 17 Mart 2016