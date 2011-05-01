Üniversiteden atılma sona eriyor

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Anayasa Mahkemesi, ''Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilen öğrencilerin bir daha herhangi başka bir yükseköğretim kurumuna alınamazlar'' hükmünü ip

01 Mayıs 2011 03:00

T24 - Anayasa Mahkemesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ''Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilen öğrencilerin bir daha herhangi başka bir yükseköğretim kurumuna alınamazlar'' hükmünü iptal etti.

Ankara 9. İdare Mahkemesi, baktığı bir davada, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 54. maddesinin (g) fıkrasının ''Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilen öğrenciler bir daha herhangi başka bir yükseköğretim kurumuna alınamazlar'' olan ikinci cümlesinin anayasaya aykırı olduğu kanısına vararak, iptal edilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.
Başvuruyu esastan inceleyen Anayasa Mahkemesi heyeti, düzenlemeyi anayasaya aykırı olduğuna karar vererek iptal etti.

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