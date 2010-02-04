Üniversiteden atılanlar için yeni çalışma

T24 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Yükseköğretim Kanununda yapılacak değişiklikler kapsamında üniversitelerden atılanlar için "Af Kanunu" gerektirmeyecek bir düzenlemeye gidilmesi yönündeki çalışmanın tamamlandığını bildirdi.





Özcan, YÖK Genel Kurulu toplantısı devam ederken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme için YÖK'ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir soru üzerine, Özcan Başbakan Erdoğan'a mutat bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, "Her 1-2 ayda gidiyorum. Burada ne yaptıklarımızı, geleceğe yönelik planlarımızı anlatacağım" dedi.



Özcan, bugünkü toplantıda Yükseköğretim Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklerin ele alındığını belirterek 6 maddeyi görüştüklerini kaydetti.



Bazı maddelerin değiştirilerek Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulduğunu, bazılarının da şu anda Bakanlar Kurulunda olduğunu söyleyen Özcan, bugün görüşülen maddelerle birlikte değiştirilecek 13-15 madde bulunduğunu anlattı.



Özcan, gazetecilerin bugünkü toplantıda hangi maddelerin görüşüldüğünü sormaları üzerine, "Bunların içinde sizin en çok ilgilendiğiniz bir madde var. Af Kanunu gerektirmeyecek bir düzenleme vardı, o bitti" dedi.



Yatay geçiş Yönetmelik Taslağının bugünkü toplantıda görüşülüp görüşülmediğinin sorulması üzerine Özcan, zaman kalmadığı için görüşülmediğini, 18 Şubat'ta yapılacak toplantıda ele alınacağını bildirdi.



Yönetmeliğin bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki soruyu Özcan, "Eğer bitirebilirsek olur. Bu bizim hızımıza bağlı. Bir dahaki toplantıda bitirirsek ondan sonra uygulamaya konulur" diye yanıtladı.



Bir gazetecinin, YÖK'ün üniversiteye girişte katsayıyla ilgili son kararına karşı Danıştay'da yeniden dava açıldığını hatırlatması üzerine, "Açsınlar ne yapalım. Her zaman açıyorlar" dedi.



Gazetecinin, "Katsayıların sembolik olduğu söyleniyor" sözleri üzerine Özcan, "Hayır sembolik değil" karşılığını verdi.