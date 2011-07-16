-ÜNİVERSİTEDEKİ "İHALE" OPERASYONUNA 8 TUTUKLAMA BAYBURT (A.A) - 15.07.2011 - Bayburt Üniversitesinde çeşitli ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarıyla ilgili Bayburt ve Ankara'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişiden, aralarında üniversitenin Yapı İşleri Daire Başkanı ve yardımcısının da bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Bayburt Üniversitesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı yönündeki iddialar üzerine Bayburt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma ve teknik takibin ardından düzenlenen operasyonda, 7'si Bayburt'ta, 5'i de Ankara'da gözaltına alınan 12 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Bayburt Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Bayburt Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanı Rıza U. ve yardımcısı Yasin K. ile Şafak Y, Yavuz K, Yunus Y, Bilal Y, Sezer Y. ve Aydın T. tutuklandı. Mahkeme, diğer 4 kişinin ise serbest bırakılmasına karar verdi.