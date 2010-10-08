-ÜNİVERSİTEDE YEMEK PARASI YOLSUZLUĞU BURDUR (A.A) - 08.10.2010 - Sayıştay tarafından Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) yapılan inceleme sonucunda öğrenci, akademik ve idari personelin yemek ücretlerini mevzuata aykırı harcadıkları iddiasıyla haklarında yaklaşık 257 bin lira zimmet çıkarılan Yemek Yürütme Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında Rektörlük tarafından soruşturma başlatıldı. MAKÜ'nün 2009 yılı hesapları Sayıştay denetçileri tarafından incelendi. İnceleme sonucunda öğrenci, akademik ve idari personelden toplanan yemek ücretleri ile banka hesabında mevzuata aykırı harcamalar tespit edildi. Sayıştay raporunda öğrencilerden, akademik ve idari personelden toplanan paraların bir kısmının banka hesabına yatırılmadığı, ödemelerin genellikle çek ile yapıldığı, ancak bu çeklerin bazen üniversitenin temizlik hizmetini yürüten firmada çalışıp yemekhanede görevlendirilen kişi adına düzenlendiği, üniversitede hiçbir resmi görevi bulunmayan ve temizlik hizmetini yürüten müteahhit firma elamanı olan kişiye, bankadan para ve çek tahsil etme yetkisi verilmesinin mevzuata uygun olmadığı belirtildi. Bu iddialardan dolayı MAKÜ Yemek yürütme Kurulu Başkanı M.A.S, üye K.G, M.M, H.Ö ve F.K'ye toplam 256 bin 914 lira zimmet çıkarılarak mevzuata aykırı yapılan hizmetlerle ilgili soruların yanıtlaması istenildi. Sayıştay raporunda üniversite bütçesinden yapılamayan harcamaların, yemekhane hesabından rahatlıkla yapıldığı ve bütçenin harcanmasına ilişkin mevzuata aykırı hareket edildiği de belirtildi. Raporda, MAKÜ Yemek Yürütme Kurulu'nun oluşturulmasının amacının, merkez kampüste bulunan mutfağı işleterek öğrencilerle personelin öğle yemeği ihtiyacını karşılamak olduğu, bu nedenle yemek ücreti olarak öğrencilerden ve personelden toplanan paralar ile yemek yardımı olarak bütçeden aktarılan paraların yemek hizmeti dışında kullanılması mümkün olmadığı vurgulandı. Raporda, ''Buna rağmen Yemek Yürütme Kurulu, çikolata, kuru pasta, ceviz ezmesi, konaklama gideri, yemek bedeli gibi temsil ağırlama giderleri ile giyim bedelleri, hediyelik eşyalar, uçak biletleri, nakliye bedelleri, gübre gibi yemekhane hizmeti ile hiçbir ilgisi bulunmayan ödemeler yapılmıştır'' denildi. Bu tür ödemelerin yapılmasının yemek maliyetinin yükselmesine sebep olmuş ve yemekhanenin hesabındaki para yeterli olmayınca bütçeden aktarma yapıldığı ifade edilen raporda, ''Dolayısıyla yemekhane hizmetleri ile ilgisi olmayan bu harcamalar, dolaylı olarak bütçenin kontrolsüz kullanımı sonucunu doğurmuştur. Üniversite bütçesinden yapılamayan harcamalar, yemekhane hesabından rahatlıkla yapılmış ve bütçenin harcanmasına ilişkin mevzuata aykırı hareket edilmiştir'' görüşüne yer verildi. -MAKÜ REKTÖRÜ GÖKAY YILDIZ MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Gökay Yıldız AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin Sayıştay tarafından denetlendiğini, merkez mutfağında oluşturulan Yemek Yürütme Kurulu'nun hesaplarında mevzuata aykırı uygulamaların tespit edildiğini söyledi. Yıldız, hesaplardaki mevzuata aykırı uygulamalarla ilgili Yemek Yürütme Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında soruşturma başlattıklarını belirterek, ''Üniversitemiz Yemek Yürütme Kurulu hesaplarında Sayıştay tarafından inceleme yapıldı. İnceleme sonucunda mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilmiş. Yemek Yürütme Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı. Bu konuda ne gerekiyorsa yapacağız. Maalesef zaman zaman böyle işler oluyor. Ama önemli olan gereğini yapmak diyoruz. Soruşturmacıları atadık. İşe başlıyorlar. Arkasından soruşturmanın seyri belli olacak'' dedi.