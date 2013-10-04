Üniversitede Tuncel Kurtiz'i anma tartışması

Öğrencilerin geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Tuncel Kurtiz'i anma etkinliği talebine üniversiteden "15 gün önceden izin almanız gerekir" cevabı geldi.

Üniversitenin bu cevabı öğrencilerin, "Bir hafta önce ölen birisi için nasıl 15 gün önceden izin alalım" sorusunu sormasına neden oldu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin, geçtiğimiz günlerde vefat eden sanatçı Tuncel Kurtiz ’i anma etkinliğine izin verilmediği iddialarına Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Oğuz yanıt verdi. Prof Oğuz, “İddialar kesinlikle doğru değil. Tuncel Kurtiz hiçbir zaman güncelliğini yitirmez. Etkinliği yapacağız” dedi.