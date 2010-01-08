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Üniversitede 'poşu' gerginliği

Üniversiteye girmeleri "poşu taktıkları" gerekçesiyle engellenen öğrenciler görevlilerle tartıştı ve durumu protesto etti.

08 Ocak 2010 02:00

T24 - Adıyaman Üniversitesi'nde poşu gerginlik yarattı. Üniversiteye girmeleri "poşu taktıkları" gerekçesiyle engellenen öğrenciler görevlilerle tartıştı ve durumu protesto etti.
    


Üniversitenin değişik bölümlerinden yaklaşık 50 öğrenci, taktıkları poşuların "siyasi simge" olduğu gerekçesiyle kampüse alınmadı.


Öğrenciler, kendilerine engel olan özel güvenlik görevlilerine, "Senin ceketinin üzerindeki Türk bayrağı rozeti de siyasi simge" deyince tartışma büyüdü ve arbedeye neden oldu.


Öğrenciler duruma Kürtçe şarkılar söyleyerek ve oturma eylemi yaparak tepki gösterdi.



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