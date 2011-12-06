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Yaşam

Üniversitede kondom krizi

AIDS'le prezervatifli (kondom) mücadele, 30 bin gencin eğitim gördüğü Akdeniz Üniversitesi'ndeki muhafazakar öğrencileri kızdırdı.

06 Aralık 2011 02:00

T24 - AIDS'le prezervatifli (kondom) mücadele, 30 bin gencin eğitim gördüğü Akdeniz Üniversitesi'ndeki muhafazakar öğrencileri kızdırdı.
 

AIDS'le prezervatifli (kondom) mücadele, 30 bin gencin eğitim gördüğü Akdeniz Üniversitesi'ndeki muhafazakar öğrencileri kızdırdı.


Antalya'da, üniversite kampüsü içindeki Olbia Çarşısı'nda AIDS'e dikkat çekmek amacıyla bildirilerle birlikte dağıtılan prezervatifler, Milli Türk Talebe Birliği'nin (MTTB) tepkisine yol açtı.


Bunun ahlak dışı cinsel ilişkiyi teşvikle eşdeğer olduğunu iddia eden MTTB Antalya Başkanı İsrafil Hatip, AIDS'le mücadelenin prezervatifle değil, ahlaki gelişimle sonuç vereceğini savundu.


Akşam'ın haberine göre; Hatip, şunları söyledi:


"Şaşkınlığımızın iki nedeni vardır. Birincisi AIDS'le mücadelede prezervatif dağıtmaktan öteye gidemeyişimiz, ikincisi ise hala AIDS'in sebebinin ahlak dışı cinsel tatmin yolları olduğunu anlayamamış olmamızdır. Prezervatif dağıtarak genç kardeşlerimize bu zevatla sorunsuz cinsel ilişkiyi yaşayabilirsiniz fikrini yaymak da ahlak dışı cinsel ilişkiye teşvikle eşdeğerdir. Çözmemiz gereken sorun tamamen ahlakidir. Evli çiftlerin düzenli cinsel ilişkileri sonucu oluşmuş AIDS vakası duyulmamıştır. 4 yıl önce aynı hataya şu anki Belediye Başkanı Mustafa Akaydın da düşmüştü. Üniversitemizin evli veya evlenmeyi düşünen öğrenciler için konut tahsisi konusunda çalışma yapması gerektiğini böylelikle de ahlak dışı cinsel ilişkiyi önlemekte önemli bir yol alınacağını düşünüyoruz."

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