-ÜNİVERSİTEDE İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA İDDİASI BAYBURT (A.A) - 12.07.2011 - Bayburt Üniversitesinde çeşitli ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarıyla ilgili olarak Bayburt ve Ankara'da düzenlenen operasyonda, aralarında üniversitenin Yapı İşleri Daire Başkanı R.U. ve yardımcısının da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Bayburt Üniversitesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı yönündeki iddialar üzerine Bayburt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmaların ve teknik takibin ardından operasyon düzenleyen polis, aralarında Bayburt Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanı R.U. ve yardımcısı Y.K. ile müteahhitlerin yer aldığı 7 kişiyi Bayburt'ta, 5 kişiyi de Ankara'da gözaltına aldı. R.U'nun Bayburt Üniversitesindeki makamı ile evinde de arama yapıldığı öğrenildi. Emniyet yetkilileri, Ankara'da gözaltına alınan 5 kişinin Bayburt'a getirilmek üzere yola çıkarıldığını belirtti.