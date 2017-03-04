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Üniversitede 'Hayır' afişi asan öğrencilere saldırı; bir genç kadının burnu kırıldı

KTÜ İnşaat Mühendisliği kantininde “Üniversite başkanlığa Hayır diyor” afişleri asan öğrenciler, karşıt görüşlü bir grubun saldırısına uğradı

04 Mart 2017 19:42

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) “Üniversite başkanlığa Hayır diyor” afişleri asan öğrencilere, Öğrenci Derneği üyesi olduğu belirtilen faşist grup saldırıda bulundu.

KTÜ İnşaat Mühendisliği kantininde bildiri dağıtan öğrencilere, şişe ve sandalyelerle saldıran gruba özel güvenliğin müdahale etmemesi dikkat çekti. Provokasyon yaratmak ve “Hayır” çalışmasını engellemek isteyen faşist grubu ise, üniversiteliler tepki göstererek uzaklaştırdı. KTÜ Öğrenci Derneği üyesi oldukları belirtilen grubun saldırısı sonucu, Üniversiteli Kadın Kolektifi üyesi bir kadının burnu kırıldı.

Dihaber'in aktardığına göre; üniversitelilerin saldırı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “’Evet’i savunacak argümanları olmayanlar; üniversitenin akıl, bilim ve vicdanından uzak bu kişiler bilmelidirler ki ‘Hayır’ın sesini her yerde yükseltmeye devam edeceğiz. Sokaklarda, kampüslerde, amfilerde biz varız! Üniversitenin sözünü söylemekten, bilimden, sanattan yana olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bizler, üniversitelerin gerçek sahipleriyiz ve üniversitemizi faşistlere, ülkemizi diktatöre teslim etmeyeceğiz!”

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