Üniversitede, dolar bozduran personele yurt dışı bursu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dövizinizi bozdurma’ çağrısının ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, idari ve akademik personelden 20 bin avro veya dolar bozduran beş kişinin yurt dışı çıkışının destekleneceğini, 500 bin euro veya dolar bozduranın adının, Üniversitesi’de bir amfitiyatroya verileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı sonrası başlatılan döviz bozdurma kampanyasına destek vermek istediklerini anlatan Rektör Prof.Dr. Battal, şu açıklamayı yaptı:

“Üniversitemizin idari ve akademik personelimizden 20 bin üzerinde euro veya dolar bozduran 5 arkadaşlarımız yurt dışına çıktığı zaman bizim Bilimsel Araştırma Projeleri fonumuzdan onları destekleyeceğiz. Yine 500 bin euro veya dolar bozdurarak, Türk lirası’nda kaldığını ispat edenin adını da üniversitedeki amfitiyatroya vereceğiz. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları biz bozdukça hem ülkemiz güçlü konuma geliyor, hem de bizim üzerimizde oyun oynayanlar bundan sonraki oyunlarının tutmayacağını ve bizim ülkemizin, vatandaşlarımızın, milletimizin el ele vermek suretiyle güçlü bir şekilde geleceğe taşıdığını görecekler.”