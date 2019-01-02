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Üniversitede dehşet; Hukuk öğrencisi, araştırma görevlisini öldürdü (2)

KOPYA TARTIŞMASI İDDİASI Polis ekipleri, öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar'ın odasında incelemelerini sürdürüyor

02 Ocak 2019 23:01

KOPYA TARTIŞMASI İDDİASI
Polis ekipleri, öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar\'ın odasında incelemelerini sürdürüyor. İncelemenin tamamlanması ardından Ceren Damar\'ın cesedi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırılacak. Polisin cinayetle ilgili araştırması sürerken, Ceren Damar ile öğrencisi arasında kopya tartışması yaşandığı iddia edildi. Araştırma Görevlisi Ceren Damar\'ın, sabah derste sınav sırasında kopya çekerken yakaladığı Hasan İsmail H.\'nin sınav kağıdını aldığı ileri sürüldü. Hasan İsmail H.\'nin de akşam saatlerinde odasına giderek Ceren Damar\'ı öldürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan Hasan İsmail H.\'nin babasının ise polis olduğu öğrenildi.

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