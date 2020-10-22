Üniversitede bilimsel proje ödeneği ile mutfak araç gereci alınmış

Üniversite yerleşkesine yapılacak cami için IBAN paylaşarak destek isteyen Cem Zorlu’nun rektörlüğünü yaptığı Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin, “Bilimsel araştırma projesi” adı altında altyapı projelerini desteklediği belirlendi. Cumhuriyet Üniversitesi de bilimsel araştırmalar için ayrılan kaynak ile mutfak araç gereci aldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde, “Bilimsel Araştırma” projelerinden bazılarının, “İtki ve Yanma Laboratuvarı Altyapı Projesi, Analiz Laboratuvarları Altyapı Projesi” ve “Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Demirbaş İhtiyacı Projesi” olduğu belirlendi.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre destek verilen projelerin bilimsel araştırma projesi olmaktan çok, üniversitenin normal eğitim faaliyetlerini yürütmesine katkı sağlayacak projeler olduğu bildirildi. Üniversite yönetimince desteklenen projelerden bazıları şöyle sıralandı:



Bilim ve Teknoloji Araştırma Uygulama Merkezi Bünyesindeki Spektroskopi ve Numune Hazırlama Altyapısının Güçlendirilmesi.



Necmettin Erbakan Üniversitesi Simülasyon ve Modelleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Altyapı Projesi.



Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Demirbaş İhtiyacı.



İtki ve Yanma Laboratuvarı Altyapı Projesi



Sayıştay denetçileri, NEÜ’deki bulgunun bir benzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde de rastladı. Üniversitenin, özel bütçeden alınması gereken bazı demirbaşları, bilimsel araştırma projeleri için ayrılan kaynaklar ile karşıladığı tespit edildi. Sayıştay’ın Cumhuriyet Üniversitesi’ne ilişkin denetim raporunda, “Bilimsel araştırma projesine ayrılan kaynakların bilimsel altyapı ve destek hizmeti yerine idare hizmetlerinde kullanılacak demirbaşların alımında kullanıldığı görülmüştür. Bu çerçevede bilimsel araştırma projeleri kapsamında yazılım ve mutfak araç-gereçleri alımı ile mutfak tadilatı gibi yapımlar tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.