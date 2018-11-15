Üniversite yemekhanesinde kadın öğrencilere bakarak mastürbasyon yapan kişi gözaltına alındı

Çukurova Üniversitesi’nde yemekhane önünde pantolonunu indirip kadın öğrencilere bakarak mastürbasyon yapan kişi kadınların tepkisi üzerinde yakalandı.

Mesut Baylav’ın Evrensel’de yer alan haberine göre, öğrencilerin tepkileri sonrası panik halinde üstünü giyinen tacizci H.C. isimli şahıs sesleri duyup gelen diğer öğrenciler tarafından yakalandı. Kadın öğrencilere "Ben size dokunmadım ki, bir daha gelmem, ben burda çalışıyorum" şeklinde tepkiler gösteren şahıs güvenlik tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Öğrenciler karakola giderek şikayette bulundu. Gözaltına alınan şahıs bugün savcılığa çıkarılacak.

Benzer bi taciz olayı geçtiğimiz dönem Adana Fevzi Çakmak Kadın Öğrenci Yurdu'nun önünde yaşanmıştı. Durumu görüp güvenliğe haber veren kadın öğrencilere güvenlik bu konuya dair yetkilerinin olmadığını söylemişti.