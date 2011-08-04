-ÜNİVERSİTE UÇAK ÜRETECEK ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi New York'taki Vaughn College ile öğrenci değişimi ve eğitim uçağı üretimini kapsayan işbirliği anlaşması imzaladı. Üniversiteden yapılan açıklamada, THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Osman Yıldırım ve rektör Prof. Dr. Ünsal Ban ile üniversiteden bir heyetin ABD'yi ziyaret ettiği belirtilerek, havacılık alanında dünyadaki saygın üniversitelerden biri olan Vaughn College ile imzalanan işbirliği anlaşmasıyla, karşılıklı öğretim üyesi ve öğrenci değişimi yapılacağı, havacılık üzerine projeler üretileceği ifade edildi. Osman Yıldırım konuya ilişkin değerlendirmesinde, THK Üniversitesi öğrencilerinin dünya ile entegre olacaklarını kaydetti. İşbirliği kapsamında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapılacağını, öğrencilerin isterlerse son 2 yıl Vaughn College'da okuyabileceklerini ifade eden Yıldırım, böylece çifte diploma alabileceklerini belirtti. Vaughn College ile ortak projeler yürüteceklerini kaydeden Yıldırım, ortak bir eğitim uçağı yapılacağını bildirdi. THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ban da dünyanın 37. ihtisas üniversitesini Türkiye'de kurduklarını belirterek, havacılık ve uzay bilimleri alanında dünyadaki bütün teknolojiyi, öğrencilerin imkanlarına sunacaklarını ifade etti. Ban, ''Öğrencilerimiz Vaughn Üniversitesi'nde dünyanın her yerinden gelen öğrencilerle ve öğretim elemanlarıyla birlikte eğitim alabilecekler. Biz, aynı zamanda öğrencilerimizi lider olarak yetiştirip onlara yüksek bir kariyer potansiyeli sunuyoruz. Bu kariyer eğitiminde, teknoloji ve akademik programların tümleşik olarak kullanılmasını sağlayacağız. Mezunlarımıza sadece diploma değil, güvenli bir gelecek de sunuyoruz'' dedi.