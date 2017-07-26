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Eğitim

Üniversite tercihleri bu gece yarısı sona eriyor

Tercihler bugün 23.59'da bitiyor

26 Temmuz 2017 10:55

Üniversite tercihi yapacaklar için bugün son gün. Tercihler bugün saat 23.59'da bitiyor.  Milyonlarca öğrencinin üniversiteye girebilmek için LYS ve YGS puanları ile tercih yaptılar. Tercihler bugün 23.59'a kadar ÖSYM AİS üzerinden yapılabilecek.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada tercih süresine dikkat edilmesi gerektiği, sürenin uzatılmayacağı kaydedildi.

Adaylar, tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak, kendileri yapacak.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi gerçekleştirilmeyecek. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri de geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Adayların, kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaraları ile ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. Bunların başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.

Tercih işlemlerini ekrandaki uyarılara göre sonlandırmaları uyarısı yapılan adayların, ekranda "2017-ÖSYS tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir" ifadesini görmeleri gerekiyor.

Adaylar, işlemlerini tamamladıktan sonra "tercih süresi" içinde, aynı internet adresinden tercih bilgilerini kontrol edip, listenin dökümünü yazıcıdan alabilecek. Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, yine bu süre içinde internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabilecek.

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