-ÜNİVERSİTE TERCİH SÜRESİ YARIN SON ANKARA (A.A) - 04.08.2011 - LYS'yi kazanan adayların tercih formu teslim süresi yarın sona erecek. LYS'de başarılı olan adayların, okumak istedikleri üniversiteleri belirleyerek, tercih formlarını ÖSYM'ye teslim etmeleri gerekiyor. Adaylar tercihlerini, ''2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu''ndaki bilgilere göre yapacak. ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinde yayımlanan kılavuzun satışı yapılmayacak. Adaylar, tercih çalışmalarında destek almak için ÖSYM'nin web sitesinden yararlanabilecek. Adaylar tercihlerini, başvuru merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM'ye gönderebilecek. İnternet kullanımında deneyimli olmayan ya da yanlış yapmaktan çekinen adayların başvuru merkezlerini kullanması öneriliyor. Tercih işlemleri için bankaya herhangi bir ücret yatırılmayacak. ÖSYM'ye tercih gönderme süresi uzatılmayacak. Adayların, sınav sonuçlarını öğrendikten sonra tercih edecekleri yükseköğretim programlarını belirleyerek, tercihlerini başvuru merkezi aracılığıyla göndereceklerse, verilen süre içinde başvuru merkezlerine gitmeleri; internet üzerinden bireysel olarak göndereceklerse ''Tercihleriniz sistem tarafından başarıyla kabul edilmiştir'' uyarısını ekranda görmeleri ve yazıcıdan, tercih listesinin bir örneğini almaları gerekiyor. Başvurularını internetten yapmak istemeyen adaylar, doldurdukları Tercih Formu ve nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte istedikleri bir başvuru merkezine tercih için başvuracaklar.