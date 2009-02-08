Üniversite sitesinde cemaat yurtlarına çağrı

Erzurum Atatürk Üniversitesi resmi internet sitesinin İlahiyat Fakültesi bölümünde öğrencilere, "Kırkıncı Hoca cemaatiyle anlaştık. İtikadınızı güçlendirmek ve dünyevi heveslerinize gem vurmak niyetindeyseniz, ilgili yurtlarda kalmak için başvurularınızı dekanlığımıza yapabilirsiniz" denildi.



Rektör Hikmet Koçak, "Sahtekârlar şifremizi kırmış, ilgimiz yok" açıklamasını yaparken duyuru da siteden kaldırıldı.



Hürriyet’te yayımlanan habere göre; Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin internet sitesinde, Rektör Prof. Dr. Hikmet Koçak’ın bilgisi dışında adı kullanılarak, kimler tarafından hazırlanıp, yayımlandığı belli olmayan bir metinle, "Kırkıncı Hoca yurtları"na çağrı yapıldı. Çağrıda, "İtikadınızı güçlendirin, dünyevi heveslerinize gem vurun, dekanlığımıza başvurun" denildi.



Üniversitenin internet sitesinde, "Fakülteler-İlahiyat Fakültesi" bölümünde, "Öğrencilere duyuru" başlığıyla yapılan çağrı şöyle: "Sevgili öğrenciler, sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, Kırkıncı Hoca cemaatiyle kurduğumuz yararlı işbirliğimiz sonucunda barınma ihtiyaçlarınızı gidermek üzere cemaat yurtlarından barınabilmenize imkân tanıyan muvakeleyi Sayın Hoca Efendinin lütfu ile nihayete erdirmiş bulunuyoruz. Eğer siz de hem rahat ve barış dolu bir ortamda barınmak, hem de itikadınızı güçlendirmek ve dünyevi heveslerinize gem vurmak niyetindeyseniz, ilgili yurtlarda kalmak için başvurularınızı dekanlığımıza yapabilirsiniz. Sizlere daha iyi gelecek hazırlamak niyetiyle..."



9 Eylül Üniversitesi’nde yayın yapan, "deuforum.com" adlı sitede, "Atatürkçü Düşünce Topluluğu" adına, önceki akşam saat 23.00’te bu duyurunun linki ile orijinali yayınlandı. Dün Hürriyet muhabirinin, bilgi için Rektör Koçak’ı aradığı saat 15.00’te duyuru kaldırıldı.



Şifremizi kırmışlar



Cumhurbaşkanı Gül’ün atadığı rektörlerden olan Koçak, önce duyurudan haberi olmadığını, üniversitenin resmi sitesinde böyle bir duyuru olmasına şaşırdığını söyledi. Koçak, "Üniversite içinde yeterince yurdumuz var, ihtiyacımızı karşılıyoruz. Birileri benim adımı mı kullandı, bilmiyorum. Doğruysa sorumlular hakkında gerekeni yaparım" dedi. Bu açıklamadan kısa süre sonra Hürriyet’i arayan Koçak, bu kez şunları söyledi: "Haberiniz doğru, sitemizde böyle bir ilan yer almış. Sahtekârlar şifremizi kırmışlar. Olayın bizimle ilgisi yok. Üniversitemizi sevmeyen birilerinin yaptığını düşünüyorum. "



Rehberi Said-i Nursi



Erzurum’da yaşayan Mehmed Kırkıncı, devletin din adamlarına karışmamasını isteyen cemaat liderlerinin başında yer alıyor. Said-i Nursi’yi ve onun ’Nur Risaleleri’ni rehber edinen cemaat, bu nedenle kendilerine Nurcular adını veriyor. Nurcular, Said-i Nursi’nin sakalsızlığını örnek alıyorlar. Cemaat üyelerinin büyük bir kısmı, bu nedenle sadece bıyık bırakmakla yetiniyor ve İslami kesim, bu nedenle onları kendi aralarında ’Bıyıklılar’ olarak adlandırıyor. Said-i Nursi’nin ölümünün ardından günümüze kadar geçen süre içinde ondan fazla gruba bölünen Nur talebelerinin önemli bölümünü Fethullah Gülen Cemaati oluşturuyor. Gülenciler’i, Mehmet Kutlular’ın öncülüğündeki "Yeni Asya" grubu izliyor. Kırkıncı Hoca ise Said-i Nursi’nin ölümünden bu yana, talebeler içindeki etkinliğini sürdüren önemli bir isim olarak biliniyor.

