Üniversite sınavında Din Kültürü dersinden soru çıkacak

ÖSYM Başkanı Ali Demir, ortaöğretimde zorunlu ders olarak okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden YGS ve LYS-4'te soru sorulacağını söyledi. Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirme esaslarını belirleyen 2013-ÖSYS kılavuzu Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla yayımlanarak uygulamaya geçeceğini belirten Demir, "Bu kılavuz doğrultusunda, 2013 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine (ÖSYS) başvuru işlemleri, 2-15 Ocak 2013 tarihleri arasında yapılacak." dedi.

Demir'in 2013 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile ilgili şunları dile getirdi:

Ortaöğretimde zorunlu ders olarak okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden YGS ve LYS-4'de soru sorulacaktır. 2013-ÖSYS başvuru ücretleri tüm PPT iş yerlerine de yatırılabilecek. 2013-ÖSYS kılavuzu hem görme engelli hem de işitme engelli adaylar için sesli ve işaret dilinde okunarak internet sitesinden yayınlanacak.

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın (OBP) adayın mezuniyet diploma notunun 5 ile çarpımıyla elde edilecek, OBP'nin 0,12 ile çarpımı sonunda elde edilen puanı da yerleştirme puanına ilave edilecek.

Adaylar, 2013-ÖSYS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı söz konusu değil. Adaylar isterlerse başvuru merkezlerine gönderilen örnek kılavuzları da, başvuru süresi içinde başvuru merkezlerinde inceleyebilecek.

Ortaöğretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörlükleri ÖSYS'de başvuru merkezi olarak görev yapacaklardır.

Henüz mezun olmamış, son sınıf düzeyindeki adaylar başvurularını okullarının bağlı olduğu başvuru merkezine yapacak.

Mezun durumdaki adaylardan 2011-ÖSYS ve 2012-ÖSYS'nin her ikisine de bir Başvuru Merkezi aracılığıyla başvurmamış olanlar ile 2011-ÖSYS veya 2012-ÖSYS'ye başvurmuş olanlardan öğrenim bilgilerinde değişiklik olanlar başvurularını istedikleri başvuru merkezine yapabilecekler.

Mezun durumdaki adaylardan 2011-ÖSYS veya 2012 ÖSYS'den birine başvuru merkezi aracılığıyla başvurmuş olan ve öğrenim bilgilerinde değişiklik olmayanlar başvurularını; isterlerse bireysel olarak İnternet aracılığıyla, isterlerse diledikleri bir başvuru merkezine başvurarak yapabilecekler.

Bir önceki yıla göre 2013-ÖSYS Kılavuzunda aşağıdaki gibi bazı değişiklikler söz konusu; Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) adayın mezuniyet diploma notunun 5 ile çarpımı sonucunda elde edilecek. OBP'nin 0,12 ile çarpımı sonunda elde edilen puan yerleştirme puanına ilave edilecek. YGS'de ortak müfredata dayalı Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri Testleri yer alacak ve adaylar, güncel öğretim programlarından sorumlu olacaklar. LYS'lerde adaylar, güncel öğretim programlarındaki kazanımların tamamından sorumlu olacaklar.