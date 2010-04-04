Üniversite sınavında başarının formülü

T24 - 11 Nisan Pazar günü yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) 1 milyon 587 bin 410 aday başvurdu. Bu sınavı geçebilenler ikinci aşama olan ve lisans programlarına yerleşebilmek için girilecek Lisans Yerleştirme Sınavları’na (LYS) katılma hakkı kazanacaklar.



YGS’de önce 140 puan barajını aşmak gerekiyor. Bunu aşanlar ön lisans ve açık öğretim programlarına girebilecekler. İkinci aşama sınavları olan LYS için 180 puan barajı bulunuyor. Öğrenci Seçme ve YerleştirmeMerkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan sınava girecek gençler için Habertürk gazetesine YGS’de sorulacak soruların nitelikleri hakkında bilgi verirken baraj puanlarını nasıl aşabileceklerini de anlattı. “Bir tanesi bile şimdi aklımda kalmadı” dediği sorular için “Derslerine iyi çalışmış öğrenciler yapabilir” diyen Yarımağan, sınav sorularının da “temel bilgiye dayalı” olduğunu söyledi. Biyoloji, kimya ve fizik sorularının bilgiye dayalı sorular olduğunu anlatan Yarımağan’ın sınav sorularına ilişkin değerlendirmeleri şöyle:





Türkçe soruları: okuduğunu anlamalı



“Türkçe soruları okuduğunu anlamaya dayalı. Türkçe testimiz kolay. Bence çok okuyan öğrencilerimiz başarılı olur. Derslerini iyi okumuş öğrenmiş, okuma alışkanlığı geliştirmiş olmalılar. Her şey okulda öğrenilmiyor. Okumak araçların plakasıyla başlar. Çocuklarımdan biliyorum. Mesela Ankara’da plakalar 06’yla başlar. Çocuklar 34 plakayı görünce farklı olduğunu anlar ve sorar. Sonra televizyonda reklamları okur. İşte okuma böyle başlar. Sonra okulda devam eder. Kitap okur, gazete okur. Okumayı bilen çocuk soruları yapar. Elbette dilbilgisi soruları da var. Ama okulda öğrendiler.





Matematik soruları: 4 işlem bilmeliler



Matematikte fazla bir işlem yapmadan, dört işlemle yapacağı sorular var. Ama dört işlemi bilecek önce. Sırf toplama, çarpma, bölme ve çıkarmayla çözülecek sorular var. Ama yorumlayabilmeli de. Bir kere toplamamı, çarpmamı bölme mi oranlamamı ne yapacak

onu anlayabilmeli. Yani okuduğunu anlamalı. Burada kelime bilgisi gerekiyor. Sorunun birinde manav diyorsa onu bilecek, kâr nedir zarar nedir bilecek. Mesela bir soruda “Aldığı malları yüzde 25 kârla satmıştır” diyorsa kârın ne demek olduğunu,maliyetin üzerine kârın nasıl eklendiğini falan bilecek. Yani temel bilgi ve beceri derken bunu kastediyoruz. Bilemeyenler var ne yazık. Tanesini şu kadara aldığımeyveleri şu kadardan satarsa kârının ne kadar olacağını bilemeyenler çıkabiliyor. Hem kelimeyi hem kavramı hem toplama,çarpma, çıkarma ve bölmeyi bilecek.”





Temel bilgilerini ölçeceğiz, tercihte baskı yapmayın



YGS’de ayrıntılı bilgi değil “temel bilgileri” sorduklarını söyleyen Yarımağan, şöyle konuştu: “Biz bu sınavda öğrencilerimizin temel bilgilerini soruyoruz. Bilgilerini nasıl kullandıkları, nasıl yorum yapabildiklerini sorularla anlıyoruz. Örneğin, ‘İstanbul kaç yılında fethedilmiştir?’ diye sormuyoruz, ama çocuğun bunu bilmesi lazım. ‘Toplama nasıl yapılır?’ demiyoruz ama soruda bunu kullanması gerekiyor. Geometrideki temel eşitlikleri bilmeli. Onları kullanarak, küçük soruları nasıl çözecek ona bakacağız.”





Baraj aşma formülleri



140’ı aşmak için



Tüm testlerden eşit olursa ortalama 16 net, 140’ı elde etmek için yeterli: Şöyle: 4 matematik, 4 fen, 4 Türkçe, 4 sosyal. Matematikten daha çok çözerek de 16’dan az soruyla 140 alınabilir. Örneğin matematikten ve fenden daha çok soru çözen biri 12 soruyu doğru yanıtlayarak da 140’ı aşa bi lir ve ya bunlardan az çözüp Türkçe veya sosyalden 20 soru çözerek de yapabilir.





180'i aşma için



Tüm testlerden eşit olmak koşuluyla her testten 8’er net çıkarmak şartıyla 32 netle 180 baraj aşılabilir. Matematik ve fenden daha çok yaparlarsa 32’den daha az net yeterli olabilir. Matematik ve fenden az yaparlarsa 32’den daha çok soru çözmesi gerekir.









