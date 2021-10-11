Ege Üniversitesi'nin önünde ''Barınamıyoruz'' eylemi

İzmir'de öğrenciler barınma sorunu için Ege Üniversitesi'nin önünde toplandı. ''Barınamıyoruz, geçinemiyoruz. Hakkımızı alacağız'' pankartları ile yüksek kira fiyatlarına sınır getirilmesi, özel yurtların kamulaştırılması ve öğrenci burs ve kredi fiyatlarının yükseltilmesi gibi taleplerini sloganlarla dile getirdi.

Öğrenciler üniversite kapısı önünde şu açıklamayı yaptı:

"Geçinemiyoruz. Niteliksiz olan yurtlar için bizden 400 lira alıp 200 lira ile geçinmemizi bekleyenlerden hesap sormak için mücadele ediyoruz. Öğrencinin borcunu silmeyip eğitim sistemine yatırım yapmayanlar, New York'ta milyon dolarlık kulelerin açılışını yapıyor. Geri ödemeli 650 lirayı bize çok gören, 'Gözünüze dursun' diyenlerin 1.150 odalı saray fanuslarında yaşarken bir günlük masrafı, binlerce öğrencininkine eşit. Üniversiteliler geçinemiyor.

''Vazgeçmeye niyetimiz yok''



''Gözaltına alınırken bir arkadaşımızın parmağı kırıldı. İzmir'de götürüldüğümüz hastane önünde ters kelepçe ile yerlerde sürüklendik, tekmelendik. Meşru taleplerimizden dolayı hedef gösterenler, ailelerimiz üzerinden baskı kurup mücadelemizden vazgeçirmeye çalışanlar, bizim 127 kişi değil milyonlar olduğumuzdan haberdar değiller. Tüm bunların, sarsılmakta olan iktidarın korkusunun yansıması olduğunu biliyoruz. Barınma hakkımız için sokaklardayız, mücadelemizi büyütüyoruz. Vazgeçmeye niyetimiz yok. 'Bunlar sözde öğrenci' diyenler, bizim 650 lira ile geçinmemizi bekleyenlerdir. 'Bunlar terörist' diyenler, bizleri 1.500 TL kira vermeye mecbur bırakanlardır. 'Bırakın, yurdu var' diyenler, bizi yurtsuz bırakanlardır. Bunları söyleyenler, vergilerimizle birkaç maaş birden alanlar, saraydan tasarruf önerilerinde bulunanlar, makam araçlarıyla, uçaklarıyla bize '650 lira gözünüze dursun' diyenlerdir.''

''Tarikat yurtları kamulaştırılsın''

"Taleplerimiz açık ve net. Özel yurtlar kamulaştırılsın, öğrencilere açılsın. Kiralara üst sınır getirilsin. Öğrenci bursları ve kredileri yükseltilsin. Devlet yurtlarının sayısı ve niteliği artırılsın. Tarikat ve cemaat yurtları kamulaştırılsın. Atıl durumda olan devlet daireleri yurt yapılsın. Bütün üniversitelileri mücadeleyi büyütmek için sokaklara çağırıyoruz."