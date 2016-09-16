Üniversite öğrencisinin iç çamaşırından bonzai çıktı!

Samsun'da, üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Dursun Batuhan A. polisin yaptığı üst aramasında iç çamaşırına sakladığı 10 gram bonzai ile yakalandı. Şüphelinin üzerinde 10 bin lira para bulundu.

Olay bugün İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmada Karabük Üniversitesi'nde öğrenci olan Dursun Batuhan A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Polis bugün 55 DU 011 plakalı otomobille giden şüpheli Dursun Batuhan A.'yı takibe aldı. Otomobilin önünü kesip Dursun Batuhan K.'yı araçtan indiren ekipler, üst aramasında iç çamaşırına sakladığı 10 gram bonzai ile pantolonunun cebinde 10 bin lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen üniversite öğrencisi Dursun Batuhan A. hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla sorguya alındı.