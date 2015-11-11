Üniversite öğrencisine tokat atan iki polis açığa alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu'nda üniversiteli öğrenciye tokat atan ve darp eden polislerin açığa alındığını açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "10.11.2015 tarihinde bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Beyoğlu'nda polis tartıştığı gence tokat attı!' başlıklı haber ile ilgili olarak görevli iki polis memuru hakkında gerekli disiplin soruşturması ve açığa alma işlemleri başlatılmıştır" denildi.

İHA’da yer alan habere göre, Beyoğlu’nda resmi görevli 3 polis ve 2 üniversite öğrencisi arasında çıkan ‘küfür’ tartışması ve hemen ardından yaşanan polis şiddeti amatör kamera tarafından görüntülenmişti. ‘Senin sicilini bozacağım’ diyerek gençleri tokatlayan polisin ‘git istediğin yere şikayet et’ demesi ise dikkat çekti.

Olay, İstiklal Caddesi ara sokaklarında geçtiğimiz 30 Ekim 2015’te saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri ile iki genç arasında ‘küfür etme’ tartışması yaşandı. Tartışmanın ardından gence ‘ben senin sicilini bozacağım’ diyerek tehdit edip sertçe tokat atan polis, daha sonra tokatladığı genci diğer ekiparkadaşlarının yanına götürdü. Burada ise Yunus Tim Amirliği’nde görevli diğer polis memuru de aynı gencin göğsüne iki eliyle vurarak geri itti. Tartışma sürerken her iki genci darp etmeye devam eden 3 polis, hakaret etmeyi sürdürdü.

Polis: ‘Kimsiniz lan siz! Bebesiniz siz daha’

Tartışmalar sürerken bir polis memurunun gençlere; ‘kimsiniz lan siz!, bebesiniz siz daha’ derken diğer bir polisin ise ‘git istediğin yere şikayet et’ dediği görüldü. Polis şiddetinin görüntüleri yine polislerin ‘git istediğin yere şikayet et’ sözleriyle son buldu.

Bu sırada görüntüleri çeken gençler ise kendi aralarındaki konuşmalarında, polisin çekim yaptıklarını fark edip şiddetin kendilerini yönelme endişesi ile kaydı yarıda kesmeleri dikkat çekti. Öte yandan, dayak yiyen üniversite öğrencilerinden birinin Hukuk Fakültesinde okuduğu öğrenildi.