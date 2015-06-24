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Üniversite öğrencisine 2 bin lira maaş!

Bakan Fikri Işık: Temel bilimlere teşviğin artırılması amacıyla...

24 Haziran 2015 12:01

Üniversite sınavında ilk 5 bine girerek temel bilimleri tercih eden öğrencilere aylık 2 bin lira burs verilecek. Ayrıca temel bilimleri tercih eden ikinci 5 bine de ayda bin 500 lira burs sağlanacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, TÜBİTAK Bilim Kurulu'nda alınan kararla, temel bilimleri tercih edecek öğrencilere verilecek burs kapsamının genişletildiğini söyledi.

"Temel bilimlere teşviğin artırılması amacıyla, ilk 10 bin kişiye kadar verilen bursların, ilk 25 bine yükseltilmesine ve burs miktarlarının da yeniden düzenlenmesine karar verdik" diyen Işık şöyle devam etti:

"YÖK ve TÜBİTAK’ın yaptığı ortak çalışmayla, çift anadal kontenjanını da yükselttik. Böylece ilk 10 binde olup başka bölümlerde okuyan, ikinci anadal olarak temel bilimleri seçen öğrencilerimiz ise ayda 750 lira burs almaya hak kazanacak."

Buna göre Uluslararası Bilim Olimpiyatları ve Uluslararası Proje Yarışmasında, Türkiye adına birincilik, ikincilik ya da üçüncülük kazanan, sınavla veya sınavsız yerleşme hakkını kullanarak veya ÖSYM tarafından yapılan LYS MF puan türünde ilk 5 bin kişi arasında yer alarak; matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümlerine yerleşenler ile YGS-1 puan türünde ilk 5 bin kişi arasında yer alarak; felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerine yerleşen örgün lisans öğrencilerine aylık 2 bin lira burs verilecek.

MF puan türünde sıralamada 5 bin 1 ile 10 bin kişi arasında yer alarak üniversitelerin matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine yerleşenler ile YGS-1 puan türünde ilk 5 bin 1 ile 10 bin kişi arasında yer alarak; felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerine yerleşen örgün lisans öğrencilerine aylık 1500 lira burs sağlanacak.

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