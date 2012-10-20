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Yaşam

Üniversite öğrencisi yurtta intihar etti

Gaziantep Üniversitesi İşletme Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Neriman Biçen, yurt odasında kalorifer borusuna bağladığı iple intihar etti

20 Ekim 2012 13:28

Gaziantep Üniversitesi öğrencisi 25 yaşındaki Neriman Biçen, kaldığı yurtta kalorifer borusuna bağladığı iple intihar etti.
 
Gaziantep Üniversitesi İşletme Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi 25 yaşındaki Neriman Biçen, yurt odasında kalorifer borusuna bağladığı iple intihar etti.

Olay, dün saat 18.00'de Gaziantep Üniversitesi Kampusü'ndeki Yurtkur Müdürlüğü'ne ait yurtta meydana geldi.

Yurt odasında banyoya giren Neriman Biçen'in, uzun sure dışarı çıkmamasından şüphelenen oda arkadaşı içeriye girdiğinde cesediyle karşılaştı. Biçen'in cesedi, olay yerine çağrılan polisin yaptığı inceleme ardından, Gaziantep Adli Tıp Kurumu Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Mardin'in Derik İlçesi'nden okumak için Gaziantep'e gelen Biçen'in, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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