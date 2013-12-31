T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Üniversite öğrencisi trabzandan kaydı, hayatını kaybetti

Makine mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Onurcan Coşar, merdiven trabzanlarından kaymak isterken yaklaşık yedi metre yükseklikten düştü. Coşar, bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti

31 Aralık 2013 14:02

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Onurcan Coşar, okulun merdivenlerinin trabzanlarından kaymak isterken yaklaşık yedi metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan 20 yaşındaki Coşar, tüm müdahalelere rağmen bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Arkadaşları, genç yaşta hayatını kaybeden Onurcan için klip hazırladı.

İTÜ Makine Mühendisliği'nde 20 Aralık Cuma günü yaşanan kaza, üniversiteyi yasa boğdu. Posta gazetesinde yer alan habere göre, makine mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Onurcan Coşar, merdiven trabzanlarından kaymak isterken yaklaşık yedi metre yükseklikten düştü. Yabancı Diller Yüksekokulu binasının içinde gerçekleşen kazanın ardından, hastaneye kaldırılan Onurcan yoğun bakıma alındı. Onurcan yapılan tüm müdahalelere rağmen 28 Aralık Cumartesi günü yaşam mücadelesini kaybetti. Onurcan Coşar, dün düzenlenen cenaze töreni ardından toprağa verildi.

Onurcan'ın ölümü üniversite arkadaşlarını da yasa boğdu. Arkadaşları Onurcan Coşar için bir klip hazırladı. Onurcan'ın fotoğraflarının yer aldığı klipte, genç üniversite öğrencisinin gitar çalarken görüntüleri de yer alıyor.

ETİKETLER

onurcan coşartrabzanmakine mühendisliğiitühaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24