Üniversite öğrencisi trabzandan kaydı, hayatını kaybetti

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Onurcan Coşar, okulun merdivenlerinin trabzanlarından kaymak isterken yaklaşık yedi metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan 20 yaşındaki Coşar, tüm müdahalelere rağmen bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Arkadaşları, genç yaşta hayatını kaybeden Onurcan için klip hazırladı.

İTÜ Makine Mühendisliği'nde 20 Aralık Cuma günü yaşanan kaza, üniversiteyi yasa boğdu. Posta gazetesinde yer alan habere göre, makine mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Onurcan Coşar, merdiven trabzanlarından kaymak isterken yaklaşık yedi metre yükseklikten düştü. Yabancı Diller Yüksekokulu binasının içinde gerçekleşen kazanın ardından, hastaneye kaldırılan Onurcan yoğun bakıma alındı. Onurcan yapılan tüm müdahalelere rağmen 28 Aralık Cumartesi günü yaşam mücadelesini kaybetti. Onurcan Coşar, dün düzenlenen cenaze töreni ardından toprağa verildi.

Onurcan'ın ölümü üniversite arkadaşlarını da yasa boğdu. Arkadaşları Onurcan Coşar için bir klip hazırladı. Onurcan'ın fotoğraflarının yer aldığı klipte, genç üniversite öğrencisinin gitar çalarken görüntüleri de yer alıyor.