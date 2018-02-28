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Üniversite öğrencisi, pansiyonda mahsur kaldı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta sahibi tarafından kapısı kilitlenen pansiyon olarak kullanılan binada mahsur kalan üniversite öğrencisi Eren B

28 Şubat 2018 15:47

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta sahibi tarafından kapısı kilitlenen pansiyon olarak kullanılan binada mahsur kalan üniversite öğrencisi Eren B. (22), polisin kapıyı açtırmasıyla dışarı çıkabildi.
Olay saat 10.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi\'nde yaşandı. Cumhuriyet Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi Eren B., polisi arayarak ikamet ettiği özel bir pansiyonda kilitli kaldığı ihbarında bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri Eren B.\'yi balkonda beklerken buldu. 4 katlı binanın giriş kapısının kilitli olduğu belirlendi. Polis ekipleri bina sahibi Cemil K.\'yi arayarak olay yerine çağırdı. Üniversite öğrencisi Eren B., bina sahibinin gelip kapıyı açması ile dışarı çıkabildi.
Binanın sahibi Cemil K., kiraya verdiği işletmecisi İsmail D.\'nin parasını ödemediğini, anlaşmazlık nedeniyle binayı boşaltmasını istediğini anlattı. Katların boşaltılmış olduğunu düşünerek de dün gece saatlerinde bina kapısını kilitlediğini anlattı.
Üniversite öğrencisi Eren B. ise İsmail D.\'ye 1 yıllık kira ücretini ödediğini, bu yüzden binada kalmayı sürdürdüğünü ifade etti.

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