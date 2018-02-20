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Üniversite öğrencisi kazada öldü, 2 arkadaşı yaralandı

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada üniversite öğrencisi Betül Urtekin (20) yaşamını yitirdi, 2 arkadaşı yaralandı

20 Şubat 2018 18:56

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada üniversite öğrencisi Betül Urtekin (20) yaşamını yitirdi, 2 arkadaşı yaralandı.
Kaza, dün gece Gaziantep- Oğuzeli Karayolu\'ndaki Hasan Kalyoncu Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Şehir merkezi yönüne ilerleyen Şükür Topal yönetimindeki 52 FL 833 plakalı otomobil, kavşaktan dönerek üniversiteye gitmek isteyen Muhammet Durmaz yönetimindeki 33 SZ 747 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, Durmaz\'ın otomobilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü 1\'inci sınıf öğrencisi Betül Urtekin ve isimleri öğrenilemeyen 2 arkadaşı yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Betül Urtekin tedavi için götürüldüğü Sani Konukoğlu Hastanesi\'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Otomobiller çekici yardımıyla otoparka götürülürken, polis sürücüleri ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

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