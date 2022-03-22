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Yaşam

Üniversite öğrencisi Ceydan Öztürk, yurt odasında ölü bulundu

Yurt odasında ölü bulunan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceydan Öztürk'ün kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtildi

22 Mart 2022 13:15

Samsun’un Atakum ilçesinde özel yurtta kalan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceydan Öztürk, odasında ölü bulundu.

Güzelyalı Mahallesi’nde özel bir öğrenci yurdunda kalan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü öğrencisi Ceydan Öztürk'ü (19) yatağında hareketsiz gören arkadaşları durumu yurt görevlilerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine yurda gelen sağlık ekipleri, Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Arkadaşları ile yapılan görüşmede öğrencinin kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

Halk sağlığı uzmanınca ölümü şüpheli bulunan Ceydan Öztürk’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

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