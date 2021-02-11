Üniversite öğrencisi Beyza Buldağ'ın tutuklanmasıyla ilgili itiraz mahkeme tarafından reddedildi

7 Şubat günü tutuklanan üniversite öğrencisi Beyza Buldağ ile ilgili yapılan itirazı değerlendiren 8.Sulh Ceza Hâkimliği, tutuklama itirazını reddederek tutukluluğun devamına karar verdi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema ve Televizyon bölümü öğrencisi Beyza Buldağ, Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı düzenlenen eylemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Twitter sosyal paylaşım sitesinde yapılan provakatif paylaşımlarla ilgili' çalışmalarda 'Boğaziçi Dayanışması, @boundayanisma' rumuzlu hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen (B.B.) isimli şahıs İzmir ilinde yakalanarak gözaltına alınmış, sevk edildikleri adli makamlarca (T.C.K. 214 Md. Kapsamında) tutuklanmışlardır."