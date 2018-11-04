Üniversite öğrencisi, araştırma görevlisi kocasını yemek tartışmasında bıçakladı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da üniversite öğrencisi Sevim V. (22), akşam yemeği hazırlamadığı gerekçesiyle kendisiyle tartışan aynı üniversitede araştırma görevlisi eşi Hidayet V.\'yi (29) bıçakla ağır yaraladı. Gözaltına alınan Sevim V.\'nin olayın ardından 2 yıllık eşi için 112 acil servis ekiplerinden yardım talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi\'nde araştırma görevlisi olan Hidayet V., iddiaya göre akşam yemeği hazırlamadığı gerekçesiyle aynı üniversitede öğrenim gören eşi Sevim V. (22) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sevim V., mutfaktan kaptığı bıçağı, eşine doğru savurdu. Karın bölgesinden yaralanan Hidayet V., kanlar içinde yere yığıldı.

BIÇAKLADIĞI EŞİ İÇİN YARDIM İSTEDİ

Sevim V. 112 acil servisi arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası, Hidayet V., ambulansla OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hidayet V.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

\'KENDİMİ KAYBETTİM\'

​Polis tarafından gözaltına alınan Sevim V., emniyete götürüldü. Sevim V. ifadesinde, evde ders çalıştıktan sonra kavga ettiklerini anlatan Sevim V., \"Üniversiteden eve geldik. Bir süre birlikte ders çalıştık. Eşim bana yemek yapmadığım gerekçesiyle kızmaya başladı. Aramızda bu nedenle tartışma yaşandı. Kendimi kaybettim. Olanları ve olayı hiç hatırlamıyorum. Eşimin kanlar içinde olduğunu görünce 112’ye de haber verdim” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Sevim V. adliyeye sevk edildi.

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