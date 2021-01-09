Üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi yatağında ölü bulundu

Denizli'de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi ölü bulundu. Aleyna'nın ölümüyle ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi, yalnız yaşadığı apart dairesindeki yatağında ölü bulundu.

Yunus Emre Mahallesi 6422 Sokak'taki apart dairesinde yalnız yaşayan Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Eve gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açıp, girdikleri evde Yurtkölesi'ni yatağında hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yurtkölesi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli ölümün ardından polis ekipleri çevreyi detaylı incelemeye aldı. Güvenlik kameralarını ve çevredeki binaları araştıran ekipler cinayet üzerine dururken, olayla ilgili bir şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındığı belirtildi. (İHA)