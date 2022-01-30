Üniversite öğrencilerinin gündemi ekonomi: 'Arkadaş sohbetlerinde kriz dışında bir şey konuşamaz olduk'

Artan pahalılık öğrencilerin en önemli harcamalarının başında gelen gıda ve ulaşım masraflarını karşılamalarını zorlaştırıyor. Üniversite öğrencilerinin en önemli gider kalemleri olan gıda, kültür sanat ile ulaşım harcamalarında yapılan zamlardan sonra gelirleri, masraflarını karşılamaya yetmiyor. Öğrenciler, arkadaş ortamlarında ekonomik kriz dışında bir şeyin konuşulamaz olduğunu ifade etti.



Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre gıda fiyatlarındaki yılık artış yüzde 43,80’i buldu. Üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren ulaştırma harcamaları ise yüzde 53,66 ile en çok fiyatı artan kalem oldu. KYK burs ve kredileri ise yüzde 41,6’lık artışla 850 TL’ye çıkarıldı.

Marmara Üniversitesi öğrencisi Fatma Meral, fiyatlardaki artış nedeniyle, ihtiyaçları arasında seçim yapmak zorunda kaldığını belirtirken, Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Taha Nebi Özkurt ‘’En güzel yıllarımı kaygı içerisinde geçiriyorum.’’ dedi.



Birgün'den Tolga Uğur'un haberine göre Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü ve İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü etrafında bulunan restoranlardan online sipariş uygulaması üzerinden alınan veriler gıda enflasyonunun boyutlarını ortaya koyuyor.

Ortalama lahmacun fiyatı 15 lira

Kampüsler etrafında yenebilecek en ucuz yiyecekler arasında gösterilen lahmacunun ortalama fiyatı 15 lirayı aşmış durumda.



Öğrenci dostu yiyecekler arasında gösterilen tavuk döner yemek isteyen bir Göztepe ya da Beyazıt Kampüsü öğrencisi ortalama 26 lira ödemek zorunda. Et döner ortalaması ise Göztepe ve Ayazağa’da 40 lirayı geçerken, Beyazıt’ta 38 lira olarak görülüyor.



Birkaç yıl öncesine kadar herkesin rahatlıkla yiyebileceği hamburger ve pizza ise lüks oldu. Hamburger, Göztepe ve Ayazağa’da ortalama 50 lirayken, Beyazıt Kampüsü çevresinde 43,54 olarak belirlendi. Pizza yemek isteyen bir öğrenci ise ortalama 60 lira ödemek zorunda.

"Ekonomik kriz dışında bir konu konuşamaz olduk"

Marmara Üniversitesi öğrencisi Alperan Işılak, fiyat artışları nedeniyle sosyal hayatının neredeyse bittiğini ifade etti. Yemek gibi temel ihtiyaçlarımızı bile karşılamakta zorlanıyoruz diyen Işılak, ‘’Kasım ayında 37,5 liraya aldığım 1 buçuk porsiyon Adana dürümü yakın zamanda aynı restorandan 52 buçuk liraya aldım. En temel ihtiyaçlardan eğlence harcamalarına kadar her alanda sürekli fiyatlar artıyor. Arkadaş sohbetlerinde ekonomik kriz dışında bir konu konuşamaz olduk.’’ dedi.



Işılak ile aynı üniversitede okuyan Fatma Meral ise “Geçen sene satın alma gücüm daha yüksekti. Yurtta kalmama rağmen ailemden para almasam geçinemem. Bu yıl burs arttı ama geçen sene ihtiyaçlarımı bu yıla göre daha rahat karşılıyordum” şeklinde konuştu.