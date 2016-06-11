Üniversite öğrencilerine 'lüks yaşam' vaadiyle fuhuş yaptıran çift tutuklandı

Adana'da Çukurova Üniversitesi öğrencisi 'Çaça' lakaplı Ayça Ö., sevgilisi Muhittin T. ile Meltem Ö. ve eşi Eyüp Ö. maddi durumu iyi olmayan üniversite öğrencisi 6 kızı, lüks yaşam vaadiyle kandırıp erkeklere pazarladıkları iddiasıyla tutuklandı.

DHA’da yer alan habere göre, Adana Emniyet Müdürlüğü’ne üniversite öğrencisi Ç.Ü. Beden Eğitimi Spor Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim gören ’Çaça’ lakaplı Ayça Ö. (31) ile erkek arkadaşı Muhittin T.’nin (38), kız öğrencileri uyuşturucuya alıştırıp daha sonra da para karşılığı erkeklere pazarladığı ihbarı yapıldı. Ahlak Bürosu ekipleri, 3 ay süren teknik çalışma başlattı. Üniversiteli Ayça Ö.’nün, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere parasal yardım yaparak güvenlerini kazandıktan sonra "Ben İzmirliyim, babam hayatını kaybetti. Maddi durumum iyi değildi ancak fuhuş yaparak okula devam ettim, çok da para kazanıyorum. Siz de para kazanmak istiyorsanız zengin olmak istiyorsanız, rahatça okumak istiyorsanız fuhuş yaparak bunlara sahip olabilirsiniz. Hem bir kereden bir şey olmaz" diyerek fuhuş yapmalarını teklif ettiği bilgisine ulaşıldı.

Ayça Ö. ile erkek arkadaşı Muhittin T.’nin bu yolla tuzağa düşürdüğü ileri sürülen üniversitenin beden eğitimi, psikoloji, mühendislik fakültelerinde okuyan 6 kız öğrenciyi belirledi. Polis, önceki gün eş zamanlı olarak 12 ayrı adrese baskın yaparak Ayça Ö., erkek arkadaşı Muhittin T. ve kızları birlikte pazarladıkları ileri sürülen Meltem Ö. (22) ve eşi Eyüp Ö. (28) ile fuhuş yaptırılan 6 üniversiteli kız öğrenci gözaltına aldı.

“Anlatırım” tehdidi

Üniversite öğrencisi kızlar sorgularında maddi durumları iyi olmadığı için sıkıntı çektiklerini, Ayça A.’nın kendilerine önce para yardımında bulunup sonra da fuhuş yaptırdığını söyledi. Ayça A.’nın kendilerini "Ailenize söylerim, okulda anlatırım" diyerek tehdit ettiğini söyleyen üniversiteli kızlar, zaman zaman da uyuşturucu verdiğini iddia etti. Ayça A.’nın tuzağına düşerek fuhuş yapmak zoruna kaldıklarını anlatan kız öğrenciler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Poliste suç kaydı bulunan Meltem Ö. de ifadesinde madde bağımlısı olduğunu, paraya ihtiyacı olduğunda erkeklerle birlikte olduğunu söyledi. Meltem Ö., "Eşim Eyüp de, ben de uzun zamandan beri uyuşturucu kullanıyoruz. Paraya ihtiyacımız olduğunda fuhuş yapıyorum. Ayça da benim arkadaşım, bazen o bana, bazen de ben ona müşteri buluyorum" dedi.

“Yol gösterdim”

Kızları 1500 lira ile 2 bin lira arasında pazarladığı ileri sürülen Ayça Ö., ifadesinde "Maddi durumum iyi değil. Hayatımı sürdürebilmek için fuhuş yapıyorum ama kimseye zorla yaptırmadım. Kendi istekleri ile gelip yardım istediler, ben de yol gösterdim" diye savunma yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifadelerinin ardından Ayça Ö., Muhittin T., Meltem Ö. ile Eyüp Ö., fuhşa aracılık yapmak, teşvik etmek ve yer sağlamak suçlamalarıyla sevk edildikleri adliyede tutuklandı.