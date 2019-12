Üniversite öğrencilerine burs veren kuruluşlar

Burs veren kuruluşlar



21.Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı



www.yekuv.org / 0212 274 15 02

15 Eylül-15 Ekim arasında başvuran adaylar sıra numarasına göre mülakata alınıyor. Belli bir puanlamaya tabi tutulan adaylara daha sonra burs veriliyor. Burs alabilmek için gerekli koşullar: Öğrencinin başarılı olması, İstanbul içindeki üniversitelerin ilgili fakültelerini bu yıl kazanması ve kaydını yaptırmış olması, eğitim desteğine ihtiyacı olması, ailenin kırsal kesimde ikamet etmesi.



Adana Ticaret Odası



www.adana-to.org.tr /

0322 352 00 52

İktisat veya İşletme ve benzeri bölümlerde okuyan yardıma muhtaç öğrencilere burs veriyor.



Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı



0212 258 61 20

Burslar karşılıksız olup herhangi bir hizmet veya yükümlülük gerektirmez. Öğrencinin son sınıfta olması ve alt sınıftan dersinin bulunmaması gerekir. Ekim ayında başlayan burslar 8 ay boyunca devam ediyor.



Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu



www.sydtf.basbakanlik.gov.tr/burs.htm 0312 424 09 47

Açıköğretim Fakültesi dahil olmak üzere üniversitelerde okuyan her öğrenci bu bursa başvurabilir. Başvurular ekim ayının son haftası ile kasım ayının başında yapılıyor.



Çağdaş Eğitim Vakfı



www.cev.org.tr / 0212 297 69 79

ÇEV, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine karşılıksız burs vermektedir.



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği



www.cydd.org.tr / 0212 252 44 33

Burs Başvuru Koşulları:

• Ailenin mali durumunun yeterli olmaması

• Şubemizin bulunduğu illerdeki devlet üniversitelerinde okuyor olmak (1.sınıf öğrencilerine öncelik verilecektir.)

• Başarılı olmak

• Çağdaş değerlere sahip Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak

• Öğrenim - Harç Kredisi ve Başbakanlık Bursu dışında burs almıyor olmak

• Sigara içmiyor olmak

Not: Anne veya babası vefat etmiş, çok kardeşli ve okuyan kardeş sayısı fazla olan öğrenciler burs için öncelikli olacaktır.



Hacı Ömer Sabancı Vakfı



www.vaksa.org.tr / 0322 351 56 44

Maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere geri ödeme yükümlülüğü olan sosyal amaçlı burslar veriyor. Burs için 15 Eylül - 15 Ekim günleri arasında başvurulması gerekiyor.



Hüsnü M. Özyeğin Vakfı



www.husnuozyeginvakfi.org.tr / 0212 217 04 01

TC vatandaşı olan, İstanbul’da bir devlet üniversitesinde okuyan, ÖSS sonuçlarına göre kendi puan türünde ilk 2000 öğrenci arasında olan, hazırlık veya 1. sınıf öğrencisi olan, mali desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerinin eğitimlerini desteklemektedir. Koşulları uyan öğrencilerin, kendi Üniversiteleri’nin Öğrenci İşleri ve/veya burs ofislerine müracaat ederek burs başvuru formunu temin etmeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak tamamlayarak üniversitelerine geri vermeleri gerekmektedir.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi



www.ibb.gov.tr / 0212 449 40 00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan çok sayıda öğrenciye eğitim yardımı yapıyor. Ekim ortasından itibaren başvuruları kabul edecek olan kurum, aralık ayından itibaren 7 aylık bir burs programı öngörüyor.



İstanbul Sanayi Odası Vakfı



www.isov.org.tr / 0212 293 54 18

Üniversite ve meslek yüksekokullarında öğrenim görenlere burs veriliyor. Burs verilecek adayı öğrencinin öğrenim gördüğü kurum seçiyor ve vakfa bildiriyor. Teknik bölümde okuyanlara burs sağlanıyor.



İTO Vakfı



0212 511 41 50

İstanbul Ticaret Odası Vakfı'nın verdiği burslarda aranılan şart; öğrencinin maddi imkânlarının yetersizliği ve üniversitede ekonomiyle ilgili bölümlerden birinde okuyor olmasıdır.



İzmir Büyükşehir Belediyesi



www.izmir.bel.tr / 0232 482 11 70

İzmir’de bulunan üniversitelerin öğrencilerine burs imkânı sunulmaktadır. Öğrenciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden başvuru formu temin edebilecekler.



İzmir Ticaret Odası



0232 441 77 77

Öğrenim bursu karşılıksızdır.

Burs talebinde bulunan öğrencinin;

1. Bir başka kuruluştan burs almaması,

2. Ekonomik desteğe gereksinimi olması,

3. Başarılı bir öğrenim süreci içinde olması ve hiç başarısız dersi bulunmaması,

4. İzmir'de ikamet ediyor olması veya İzmir'deki öğrenim kurumlarında öğrenim görmesi gerekmektedir.



Kızılay Gençlik Müdürlüğü



0312 430 23 00

Dernekçe verilmekte olan karşılıksız burs yardımları, sosyal himayeye muhtaç, kendi imkânları ile tahsil hayatlarını devam ettiremeyen öğrencilere verilmekte olup öğrencinin başarılı olması ve sınıfta kalmaması gerekmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler sınıflarını geçtikleri ve herhangi bir şekilde öğrenimlerine ara vermedikleri takdirde bursları tahsil hayatları boyunca devam etmektedir.



Milli Eğitim Bakanlığı



www.meb.gov.tr / 0312 417 50 70

Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğrenim kurumlarının öğretmen yetiştiren fakültelerini ilk beş tercihi içinde yazan ve bu bölüme girmeye hak kazanan öğrencilere dört yıl boyunca her ay karşılıksız burs veriyor.



Sağlık ve Eğitim Vakfı



0212 512 18 78

Başvuru Ağustos-Eylül aylarında yapılıyor. Ağırlıklı olarak tıp fakültelerindeki öğrenciler tercih ediliyor ve 3'üncü sınıftan sonraki öğrencilere veriliyor. Burs alacaklar not ortalamalarına göre seçiliyor.



Sema Yazar Gençlik Vakfı



www.semayazar.org.tr /

0312 440 16 16

Başarılı ve sosyoekonomik durumu burs almasını gerektiren üniversite öğrencilerine burs veriyor. Bursun devamı her yıl başarılı olma koşuluna bağlı. Müracaatlar ekim ayı başında sona eriyor. Başvurular vakıftan alınacak formla yapılabiliyor.



Toplum Gönüllüleri Vakfı



www.tog.org.tr / 0216 321 89 88

Toplum Gönüllüleri Vakfı 2005-2006 öğrenim yılından başlayarak TC vatandaşı olan öğretmen çocuklarına (devlet ilköğretim, lise ve dengi okullarında görevli veya bu okullardan birinden emekli bir anne ve/veya babanın çocuğu olan) burs sağlamaktadır.



Türk Eğitim Vakfı



www.tev.org.tr / 0212 217 58 58

Vakıf her yıl yurtiçindeki tüm üniversitelerden, maddi desteğe muhtaç ve başarılı yaklaşık 5000 öğrenciye burs veriyor. Burs miktarı her yıl yeniden belirleniyor ve öğrenci başarılı olduğu sürece eğitim süresi boyunca verilmeye devam ediliyor. TEV burslarıyla ilgili bilgiler okullarda ilan ediliyor ve başvurular okullara yapılıyor.



Vehbi Koç Vakfı



www.vkv.org.tr/egitim/bursaciklama.html 0216 531 00 00

Yetenekli ancak imkânları sınırlı olan öğrencilere burs veriyor. Hazırlık ve birinci sınıf haricindeki öğrencilere verilen burslar için sağlıklı, derslerinde başarılı ve devletin demokratik, hür, çağdaş ve laik düzenini içtenlikle benimsemiş olmak gerekiyor. Burslar için seçim okul idarelerince yapılıyor. Burs almak isteyen öğrencilerin kendi fakültelerinin dekanlığına veya okul müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.



Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı



www.yasar.com.tr/vakif / 0232 482 22 00

Üniversitelerde, yüksek ve ortaöğretim kurumlarında okuyan yetenekli, çalışkan, başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı öğrencilere, vakfın Öğrenci Burs Yönetmeliği çerçevesinde tamamen karşılıksız burs verilmektedir. Başvurular eylül - ekim aylarında yapılır.



Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu



http://www.kyk.gov.tr / 0312 363 87 70

Yurtiçinde tüm üniversite ve yüksekokullarda okuyan öğrencilere öğrenim kredisi ve katkı (harç) kredisi adı altında borç veriliyor. Başvurular üniversite tercih formuyla yapılıyor.