Üniversite öğrencilerine bedava ders kitabı

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, öğrencilerin kitaplarını sıralarında hazır bulduklarını belirterek, ''İlk ve orta öğretimden sonra şimdi plan ve programımızda üniversite gençlerine de bedava kitap vermek var'' dedi.



Çağlayan, Karabük'te AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreninde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, son 6,5 yıldan itibaren Türkiye'nin çehresinin Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi ve Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi ile değiştiğini söyledi.



Altyapı seferberliğiyle yolu ve suyu olmayan köy ve beldenin kalmadığını anlatan Çağlayan, şöyle konuştu:



''İnsanın, insanca yaşaması için altyapıya özel önem verildi. Cumhuriyet kurulduğundan beri 69 bin kilometre yol vardı. 6,5 yılda 9 bin 500 kilometre yol yaptık. İktidara geldiğimizde 9 ilde doğal gaz vardı, bugün bu sayı 63 kente yükseldi.



Ben 7 çocuklu bir aileden geliyorum. Öğrencilik yıllarımda hiçbir zaman yeni kitabım olmadı. AK Parti hükümetiyle ilk ve orta öğretimde ders zili çaldığında öğrenciler kitaplarını sırada hazır buluyorlar. İlk ve orta öğretimden sonra şimdi plan ve programımızda üniversite gençlerine de bedava kitap vermek var. Ayrıca, ilköğretimde okuyan yardıma muhtaç çocuklardan kızlara 25, erkeklere 20, orta öğretimde okuyan kızlara 45, erkeklere de 35 lira devlet tarafından bedel de ödeniyor.''



Cumhurbaşkanı başkanlığında Türkiye'den Suudi Arabistan'a giden iş adamlarının bir lokantada yemek yediğini ve garsondan hesap istediklerini belirten Bakan Çağlayan, ''Garson da 'Sizin ve İslam aleminin hesabını Başbakanınız Recep Tayyip Erdoğan, Davos'ta ödedi' diyor. Başbakan Davos'ta, Türk milleti adına Gazze'de yaşananlara kararlı duruşunu çok net şekilde sergiledi'' diye konuştu.



AK Parti İl Başkanı Ömer Ayar'ın yeni mağazasını hizmete açan Çağlayan, buradan kendisini takip eden 13 erkek gazeteciye kravat ve 2 kadın gazeteciye de tişört hediye etti. Bakan Çağlayan, 400 TL'lik alışveriş bedelini kredi kartıyla ödedi.



Çağlayan, daha sonra seçim otobüsüyle kentte tur attı.



Safranbolu ziyareti



Bakan Çağlayan, Safranbolu ilçesinde partisinin seçim bürosunu da ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bir sınıf ve zümre hareketi olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:



''AK Parti gücünü ve iradesini önce yüce yaratandan, sonra hukuktan, sonra yüce milletten almış ve milletine hizmet etmeyi amaçlamıştır. Bizim işimiz hizmettir. AK Parti 81 ilin 80'inden milletvekili çıkarmıştır. Yaklaşık 6,5 yıl içinde yüce milletimizin başını öne eğdirecek hiçbir iş yapmadık.



Şükürler olsun komşularımızla ilişkilerimizi arttırdık. Ticaret hacmimizi geliştirdik. Özellikle İsrail ve Filistin arasında İslam ülkelerinde ve Kafkaslarda ara buluculuk yaptık. Türkiye Cumhuriyeti devletinin 1 milyar dolar almak için IMF kapasında bekletildiği o onur kırıcı günleri hatırlıyorum. Ülkemizin itibarını da arttırdık.''



Seçim bürosunda partililerle sohbet eden Bakan Çağlayan, kendisini uğurlayan 2 davulcuya 20'şer TL bahşiş verdi.



Bakan Çağlayan, Eskipazar ilçesinde de seçim bürosunu ziyaret etti.

