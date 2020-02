Üniversite öğrencilerinden hibrit, kaportalı bisiklet

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri 2018 Kayseri Bölge Sergisi\'ne katılan Çukurova Üniversitesi öğrencilerinden Mustafa Topal ve Remzi Can Akile\'nin ürün geliştirme alanında hazırladıkları 3 tekerlekli, kaportalı hibrit bisiklet ilgi gördü. Gençler, yapımı 1 yıl süren projenin amacının bisiklet sürücülerini trafikte daha fark edilebilir hale getirmek olduğunu söyledi.

TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri 2018 Kayseri Bölge Sergisi, Erciyes Üniversitesi Süleyman Demirel Spor Salonu\'nda açıldı. 3 kategoride düzenlenen sergide en dikkat çeken projelerden biri, Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Mustafa Topal ve Remzi Can Akile\'nin geliştirdikleri ve \'3 Tekerlekli\' ismini verdikleri kaportalı, hibrit bisiklet oldu. Bisikletli birçok insanın ölümü ile sonuçlanan kazalardan etkilendiklerini belirten Topal ve Akile, 1 yıl çabayla yaptıkları bisikletin 15 bin liraya mal olduğunu, elektrikli ve manuel kullanım sağladığını söyledi. Proje sahiplerinden Remzi Can Akile, \"Geliştirdiğimiz bu bisiklet, normal bisiklet pedalı ve elektrikli motor ile güçlendirildi. Hibrit bisikleti bu şekilde tasarlama nedenimiz, bisikletlilerin gündelik hayatta ve trafikte fark edilebilir olmasıdır. Ülkemizde meydana gelen ve bisikletlilerin karıştığı trafik kazalarının çoğu ölümle sonuçlanıyor. Kaza nedenine bakıldığında ise bisikletlilerin fark edilemediği ortaya çıkıyor. Bu nedenle 3 tekerlikli bisikletimizi aydınlatma için farları bulunan, hava şartlarından çok fazla etkilenmeyecek, kaportalı şekilde ürettik\" dedi.

Projenin bir diğer ortağı Mustafa Topal ise \"Bu bisikletin yapımında hafif ve dayanıklı alüminyum serilerden kullandık. Kabuk tabir edilen dış kısımda ise fiberglass malzemesini tercih ettik. Bisikletimiz 2 kişilik olup, ortalama ağırlığı 150 kilodur. Ortalama hızı 50 kilometredir\" diye konuştu.



