Üniversite öğrencilerinden elektrikli otomobil

Tunceli'de Munzur Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Tekno Endüstriyel Takımı, enerjisini elektrikten alan 'Munzur' isimli otomobil tasarlayıp imal etti.

Elektrik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından üretilen elektrikli otomobil, saatte 40 kilometre hız yapıyor. Öğrenciler, ürettikleri bu otomobille TUBİTAK tarafından düzenlenen alternatif enerjili araç yarışmasında Munzur Üniversitesi'ni temsil edecek.

Elektrikli otomobilin tanıtım programında konuşan Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, akademik danışmanların gözetiminde, üniversite öğrencilerinin katkılarıyla aracın son haline geldiğini belirterek, "Bugünkü toplantımızda üniversite öğrencilerimizin katkısıyla akademik danışmanların gözetiminde elektrikli araç noktasında bir sona gelindi. Tabi ki son derken belki de başlangıç da oldu. Bu saatten sonra aracın daha ileri boyutta geliştirilmesi ve ülkemizde ve dünyada bu noktada yapılacak yatırımlara katkı sağlaması için çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki günlerde üniversitelerin yarışacağı bir elektrikli araç yarışması olacak. Önümüzdeki hafta, muhtemelen pazartesi günü süreç başlıyor. Kocaeli'de yapılıyor. Üniversitemizi temsilen de bu ekibimiz katılacak" diye konuştu.

Elektrikli otomobil hakkında bilgi veren Munzur Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Yardımcı Doç. Dr. Bilgin Zengin, ürettikleri otomobille TUBİTAK tarafından düzenlenen alternatif enerjili araç yarışmasında Tunceli'yi ve Munzur Üniversitesi'ni temsil edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Munzur Üniversitesi olarak bizler de bu yarışmaya katılmamızdaki temel amacımız alternatif enerjili araçlar geliştirerek hem ülkemizde hem de şehrimizde yenilenebilir enerji kaynakları konusunda bir farkındalık yaratmaktır. Üniversitemiz laboratuarında geliştirmiş olduğumuz Munzur isimli aracımız hakkında kısaca bilgi verecek olursak; aracımız ismini üniversitemizden ve Tunceli ilimizin sembolü olan Munzur Nehri'nden almaktadır Munzur isimli aracımız yaklaşık 1 yıllık bir araştırmadan ve 4 aylık bir laboratuvar çalışmasının sonucunda üretilmiştir. Turkuaz, altın ve beyaz renkler kullanılmıştır. Aracımızın boyutları ise; 280 santimetre uzunluğunda, 146 santimetre genişliğinde ve 137 santimetre yüksekliğinde olup iki kişiliktir. Aracımızın kaportası kompozit malzemeden yapılmıştır. Aracın motoru 1 KW gücünde olup, akım değeri 17 amperdir. Bataryası 3182 KW kapasiteli olup yaklaşık 3 ila 4 saat arasında dolmaktadır. Tek şarj ile 130 kilometre yol alan aracımız 130 kilometrede ortalama 1.43 Türk Lirası enerji harcamaktadır. Aracımızın toplam ağırlığı ise yaklaşık 290 kilogramdır."Programın ardından otomobilin test sürüşü yapıldı.(DHA)