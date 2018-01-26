"Üniversite öğrencileri kendisini polis olarak tanıtan kişi tarafından tehdit edildi" iddiası

Ankara’da sol görüşlü üniversite öğrencilerin, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından ölüm tehdidi aldığı iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Ankara’da bir süredir sol görüşlü öğrencilere yönelik telefonlu tacizler, polis adına “infaz” tehditlerine dönüştüğü kaydedildi. Son olarak iki gün önce üniversite öğrencisi üç genç tehdit telefonları, evlerinin önünde bekleyen kişiler ve film camlı arabalar nedeniyle evden çıkamadıkları belirtildi. Arkadaşlarının karakola koşarak polislerle eve gelmesi ve HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım’ın Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü arayarak durumu bildirmesinin ardından evden çıkabildiklerini söyleyen gençler yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlattı.

"Ablanı da alacağız, onu öldüreceğiz"

Ölüm tehdidi aldıklarını iddia eden gençlerden T.G, “Erkek kardeşimi arayıp, ‘Ablanı da alacağız, onu öldüreceğiz’ demiş kendilerini polis olarak tanıtan kişiler. O akşam da bir arkadaşımızın babası “Hemen o evden çıkın, hatta sen çık oğlum o evden. O evdekileri infaz edecekler, herkesi öldüreceklermiş. Çıkmazsan seni de öldürecekler” diyerek aradı. Babasını da arayan Ankara TEM’de görevli olduğunu söyleyen ‘Mehmet’ isimli bir kişiymiş. Telefonun ardından dışarı baktığımızda, bir kişinin evi izlediğini gördük. Gördüğümüzü farkettiği halde gitmedi. Sonra bir şahin marka bir araç geldi. Kapıda duran kişi ile görüşüp 50 metre ileriye park ettiler. Siyah bir araç daha geldi. Camları filmli olduğu için içindekileri göremedik. Ondan da bir kişi indi. Evi izleyen kişi ile görüşüp, ileriye gidip diğer araç gibi bekledi. Bir kişi parmak sallayarak bizi sürekli tehdit etti. Biz de arkadaşlarımıza ve HDP milletvekillerine haber verdik.”

Haber verdikleri arkadaşlarının karakola gittiğini belirten T.G, “Karakoldan polis alarak eve gelmeye çalıştılar. Ondan sonra evimizin önüne resmi bir polis aracı geldi. Kapının önünde bekleyen kişi ile görüştü ve araçtan bir kişi indi. Sonra polis aracı bunlarla görüşerek gitti. Evi izleyen kişiler de birkaç dakika içerisinde apartman arasına saklanarak kaçtılar. Ondan sonra diğer arabaların da dağıldığını gördük. Ondan sonra bizim arkaşlarımızla resmi bir polis aracı geldi. Hiçbir işlem yapamadılar, tutanak tutulmadı” dedi. Polis ve avukatları eşliğinde evden çıkan gençler kendilerini arayan numaraları da belirterek suç duyurusunda bulundu.

Olayı öğrendikten sonra Emniyet’le irtibata geçen HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ise “Belki de il emniyet görevlileri ve karakoldaki polislerin bilgisiyle bu gençleri evlerinden çıkararak bir felaketi önlemiş olduk” dedi.