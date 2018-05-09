Üniversite öğrencileri için en iyi şehir Londra, İstanbul 67. sırada

İngiltere'nin başkenti Londra, dünya genelinde üniversite öğrencileri için en iyi şehir seçildi. QS yüksek öğretim grubunun veri analistlerinin yayımladığı listede İstanbul 67'nci oldu.

Araştırmanın daha önceki sayılarında Montreal ve Paris birinci çıkmıştı.

İstihdam, öğrenci deneyimi, çekicilik sıralamalarında yüksek çıkan Londra yalnızca 'alım gücü' kategorisinde zayıf kaldı.

İstanbul ise çekicilik kategorisinde 91'inci, istihdamda 67, alım gücünde 47, öğrencilerin görüşü kategorisinde de 49'uncu sıraya yerleşti.

Araştırma için 50 bin öğrenciyle anket yapıldı. Öğrencilere şehirlerde çekici gördükleri özellikler, avantajlar ve dezavantajlar soruldu.

Londra'yı birinci sıraya taşıyan özellikler arasında şehirdeki müzeler, tiyatrolar, sinema ve restoranlarla kültürel yaşamı, üniversitelerin kalitesi, öğrencilerin rahat iş bulabilmeleri, uluslararası yapısıyla farklılara daha açık olması ve ülke dışındaki öğrencilerin yabancılık çekmemesi ve dışlanmaması yer alıyor.

Ancak yaşam pahalılığında Londra, öğrenci bütçesini en çok zorlayan şehirlerden biri.

Sıralamanın ikinci sırasında Japonya'nın başkenti Tokyo, üçüncü sırada Melbourne, dörtte Montreal ve beşte Paris var.