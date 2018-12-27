Üniversite öğrencileri evsiz insanlar için yemek pişiriyor

İSTANBUL, (DHA) – İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) GastroArt Kulübü öğrencileri haftanın üç günü Hayata Sarıl Lokantası’nı ziyaret ederek evsiz insanlara yemek pişirip servis ediyor.

İGÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı GastroArt Kulübü öğrencileri haftanın üç günü Hayata Sarıl Lokantası’nı ziyaret ederek evsiz insanlara yemek pişirip servis ediyor.

Hayatı boyunca zorluklar yaşadığını, zorlukların üstesinden gönüllüğe dayanan projelerle gelinebileceğini vurgulayan Hayata Sarıl Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Tükrükçü, “Evsiz insanların hayatlarına olabildiğince dokunmaya çalışarak bir tabak yemek aracılığıyla da olsa kaybedilen güven ve aile ortamının tekrar oluşturulması için çalışıyoruz” dedi.

“ONLARI DÜŞÜNEN BİRİLERİ VAR”

Sokakta yaşayanlara destek vermek amacıyla 2017 yılında, Hayata Sarıl Derneği çatısı altında kurulan Hayata Sarıl Lokantası, gündüz normal müşterilere, akşam ise yaşamını sokakta idame ettirmek zorunda olan evsizlere hizmet ediyor.

Gönüllüğün ve yardımseverliğin toplum için önemine değinen Ayşe Tükrükçü, “Evsiz, ötekileştirilen ve toplumda yok sayılan insanların topluma geri kazandırılması amacıyla kurulduk. Onları düşünen birilerinin olduğunu hissettirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

“FARKLILIKLARINI ORTAYA KOYUYORLAR”

Yardıma ihtiyacı olanlara, kimsesizlere, öğrencilerle sıcak yemek sunduklarını dile getiren GastroArt Kulübü Danışmanı İGÜ Öğretim Görevlisi Elif Zeynep Özer ise şöyle konuştu:

“Ünlü şeflerin de yemek pişirerek iyilik halkasına katkıda bulunduğu Hayata Sarıl Lokantası’nda İGÜ GastroArt Kulübü öğrencileri belli dönemlerde gönüllü olarak çalışıyor. Sosyal sorumluluklarını yerine getirerek, farklılıklarını ve farkındalıklarını ortaya koyuyor. Ayşe Tükrükçü’nün hayatında yaşamış olduğu zorluklara rağmen dimdik ayakta durması ve hayata sımsıkı sarılması hepimize örnek olacak bir davranış biçimi. Bu bizim de hayata sımsıkı sarılmamızı sağlayacak bir proje. Öğrencilerin evsizlere yemek dağıtırken gözlerindeki ışık ve yüzlerindeki tebessüm beni çok etkiliyor. Herkesi bu projeye destek vermeye davet ediyorum” diye konuştu.

“İNSANLARIN YÜZÜNDE TEBESSÜM OLUŞTURUYORUZ”

Ayşe Tükrükçü ve GastroArt Kulübü’ne teşekkür eden İGÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Melike Okur, “Sokakta hiç görmediğimiz yanlarından hayaletmişler gibi geçtiğimiz insanlara yemekler hazırlıyor, servis ediyoruz. İnsanların yüzünde bir tebessüm oluşturuyoruz. Onlara verdiğimiz yemekle birlikte ettikleri teşekkür paha biçilemez. GastroArt Kulübü sayesinde bu proje ile tanışma fırsatımız oldu. Fırsat buldukça gelip evsiz insanlara servis yapmak istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.