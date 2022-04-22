Üniversite, muhafazakar kesimden gelen tepkiye rağmen porno dersinden geri adım atmadı

Sosyal medyada gelen tepkilere rağmen ABD'nin Utah eyaletindeki Westminster Üniversitesi, mayıs döneminde pornografi üzerine bir seçmeli ders verme planından geri adım atmadı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Bu dersi verme konusunda geri adım atmaya niyetimiz yok. Kampüsümüzün çok büyük bölümü akademik özgürlüğe ve Westminster'ın zor konuları masaya yatırma konusundaki duruşunun yanında duruyor.

Deseret.com'un aktardığına göre ABD'li muhafazakar yorumcu Candace Owens'ın hedef göstermesinin ardından Westminster Üniversitesi hakkında birçok sosyal medya paylaşımı yapıldı ve okula telefon yağdı. Bazı öğretim üyelerinin sosyal medyada hedef gösterildiği belirtildi.

Owens sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bunun bir şaka olduğunu sanıyordum. Salt Lake City'deki Westminster Üniversitesi'nde alabileceğiniz bir dersi paylaşıyorum. Ders tanıtımında pornonun elmalı turta kadar Amerikalı olduğu belirtiliyor; öğrencilerin birlikte porno filmler izleyip bir sanat formu olarak tartışacakları söyleniyor" yazmıştı.