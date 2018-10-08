Üniversite mezunu temizlik işçisi, belediyede amir oldu

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü\'nden mezun olduktan sonra iş bulamayınca belediyede temizlik işçisi olarak göreve başlayan Metin Özdemir (37), sözleşmesinin sona ermesiyle işsiz kaldı. Çok sevilen ve toplanan imzalarla işine dönen Özdemir, 7 aydır Mezitli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü\'nde amir olarak çalışıyor.

Üniversite öğrenimini 2007 yılında tamamlayıp, Konya Selçuk Üniversitesi\'nde su altı arkeolojisi üzerine yüksek lisans yapan Metin Özdemir, alanıyla ilgili iş bulamayınca 2016\'da Mezitli Belediyesi\'ne başvurdu. Mevsimlik işçi statüsü ile belediyede temizlik işçisi olarak çalışmaya başlayan Özdemir, kendisine verilen alanı her gün defalarca gezerek temizledi. Kısa sürede mahallelinin de sevgisini kazanan Özdemir, sezonun bitmesi ile işten çıkarıldı. Mahalle sakinlerinin topladığı imzaları belediyeye iletmesi üzerine yeniden işine dönen Özdemir, bir süre daha sokak temizliği yaptıktan sonra belediye yönetimince 7 ay önce Temizlik İşleri Amirliği\'ne getirildi. Bir elinde diploması diğer elinde ise kürek ve süpürgesi ile sokak sokak gezen Özdemir, şimdilerde \'temizlik ekibinin beyni\' oldu.

\'BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM\'

Yaşadıklarını anlatan Metin Özdemir, \"İlk ayakta belirli mıntıkalar verildi, temizlik yapılması için. Benim mıntıkam sahildi. Sahilde tırmıkla temizlik yapıyordum. Sahilde yapılan etkinliklerde de yardımcı oluyordum. Üniversite mezunuyum. Mersin Üniversitesi\'ni bitirdim. Su altı yüksek lisansımı Konya Selçuk Üniversitesi\'nde yaptım. Şu an görevim temizlik amirliği. Son 7 aydır temizlik amirliği yapmaktayım. Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan\'a çok teşekkür ediyorum. Kendisi halkçı bir insandır. Emeğe önem ve değer verdiğini biliyorum. Bizim misyonumuz onun gözü ile bakmaktır\" dedi.

\'ARKADAŞIMIZ HAK ETTİ\'

Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise liyakat vurgusu yaparak, \"Mevsimlik işçi almıştık bir dönem. Bunların içinde arkeoloji bölümü üniversite mezunu bir arkadaşımız vardı. Yaz dönemi için almıştık. Sezon bittiğinde çıkardık hepsini. Sadece 1 kişi için mahalle halkı ve bunun yüzde 90\'ı kadın olmak üzere sayfalarca imza toplamışlar, \'Bizim mahallemizde böyle bir çocuk var, bunu lütfen çıkarmayın\' diye. Bir tek istisna yaptık o zaman. Arkadaşımızı mevsimlik işçi olarak almamıza karşın çıkarmadık, devam ettirdik. Arkadaşımız yol süpürmeye devam etti. Sonra özverisini ve başarısını gördükten sonra 2 yılın ardından arkadaşımızı amir yaptık. Sahil temizliği, denetimli serbestlikten gelen bazı hükümlülerin de bulunduğu ekibin amiri olarak görev yapıyor. Elbette ki bu arkadaşımız hak ediyordu. Kendisini tanımıyorum fakat bir üniversite mezunu arkadaşımız yol süpürüyorsa uzun zamandır ve halk da memnunsa \'Bu arkadaşımız farklı görevlere layıktır\' dedik. Liyakati esas almak bu demektir\" diye konuştu.



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