-ÜNİVERSİTE MAĞDURLARINDAN ''MASKELİ'' PROTESTO ANKARA (A.A) - 11.10.2010 - ''Eğitim Hakkı Engellenmesin Platformu'' üyesi bir grup, üniversitelerden atılmanın kaldırılması ve geçmiş yıllarda atılan tüm öğrencilerin koşulsuz olarak üniversitelerine dönmeleri istemiyle Milli Eğitim Bakanlığı önünde maskeli protesto eylemi yaptı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın maskelerini takan öğrenciler, açıklamanın ardından ''Hayat Bayram Olsa'' adlı şarkıyı hep birlikte söylediler. Milli Eğitim Bakanlığı önünde toplanan öğrenciler, üniversite affına yönelik taleplerin bulunduğu pankartlar açtılar. Daha sonra Harun Akalp grup adına yaptığı basın açıklamasında, YÖK Başkanı Özcan'ın 2008 affının hemen sonrasında üniversitelerden atılmanın kaldırılması için çalışma başlattıklarını ve geçmiş yıllarda atılan öğrencilerin de koşulsuz olarak üniversitelerine geri döneceklerini açıkladığını belirtti. Bu söylemin ardından Prof. Dr. Özcan'ın konuyla ilgili sık sık basın açıklaması yaptığını, bunun geçmiş yıllarda üniversiteden atılan yüz binlerce öğrenciye umut kapısı olduğunu ifade eden Akalp, şunları kaydetti: ''Fakat aradan 2 yıl geçmesine rağmen hala üniversitelerden atılma kaldırılmamıştır ve geçmiş yıllarda atılan öğrencilerin bekleyişi sürmektedir. Şu an Milli Eğitim Bakanlığında olduğu bilinen yasa tasarısı bir an önce yüce meclisimize gönderilmeli ve Türk eğitim sistemindeki bu baskı bir an önce kaldırılmalıdır. Avrupa'da üniversiteyi kendi isteğiyle bırakan öğrencileri eğitim hayatlarına tekrar kazandırmak için büyük çalışmalar yapılırken ülkemizde halen öğrencilerin üniversitelerden atılması asla kabul edilemez bir durumdur. Ülkemizde en son çıkarılan 2008 affı dahil bugüne kadar düzenlenen tüm öğrenci afları yüzde 80 başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bunun en büyük sebebi öğrenci aflarının yanlış uygulamalarıdır. Çıkarılan öğrenci affı yasalarından sonra bütün üniversiteler, bu afları değişik prosedürlerde uygulayarak, ilişiği kesilmiş öğrencinin tekrar öğrencilik kazanmasının mümkün olamayacağı en zor şekilde uygulanmıştır. Öncelikle 2008 affına başvurup da yanlış düzenlemeler sonucunda bu aftan yararlanamayan, yaşadığı zorluklar sebebiyle bu affa başvuramayan ve 2008 affından sonra atılarak hiçbir geri dönüş hakkına sahip olamayan her ne sebeple olursa olun ilişiği kesilmiş yüz binlerce öğrenciye, af olmadan, koşulsuz olarak üniversitelerine geri dönüş hakkı verilmeli ve sonrasında üniversiteden atılma kaldırılmalıdır.'' Açıklamanın ardından ''Hayat Bayram Olsa'' adlı şarkıyı hep birlikte söyleyen öğrenciler, daha sonra dağıldı.